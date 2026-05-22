A pesar de ser campeón de goleo en Arabia, Vasco Aguirre pone en duda a Julián Quiñones para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Julián Quiñones se convirtió este jueves 21 de mayo en el campeón de goleo en solitario de la Liga Profesional Saudí tras concretar la temporada 2025-26 con 33 goles, incluso por encima de jugadores como Cristiano Ronaldo e Ivan Toney; sin embargo, eso no garantiza su lugar en la titularidad de la Selección Mexicana, aseguró Javier Aguirre en conferencia de prensa.

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Javier Aguirre no garantiza a Julián Quiñones un lugar en el Mundial, pese a terminar como campeón de goleo

El Vasco Aguirre aseguró estar pendiente de las actuaciones de Julián Quiñones en la Liga de Arabia Saudita en donde se convirtió en campeón de goleo tras concluir la temporada con 33 goles e incluso lo comparó con Hugo Sánchez; sin embargo, señaló que eso no le asegura su lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Fantástico, muy buena noticia (su campeonato de goleo). Cuando compartimos el 86 con Hugo Sánchez nos daba mucha tranquilidad tenerlo porque era un referente histórico de nuestro futbol y ahora con Julián repite esta historia de que un futbolista mexicano sea campeón goleador en otro país pues también es motivo de orgullo... Creo que Julián es un gran profesional, lo ha demostrado y ojalá nos venga a aportar cosas", señaló Aguirre.

"Ojalá nos venga a aportar cosas" 🙌⚽



Aguirre celebra el campeonato de goleo de Julián Quiñones en Arabia.



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Quiñones terminó la temporada con un hat trick ante el Al Ittihad con el que sentenció su campeonato de goleo individual al superar al inglés Ivan Toney quien se quedó con 32 anotaciones para el Al Ahli, mientras que Cristiano Ronaldo fue tercero en la clasificación con 28 anotaciones.

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