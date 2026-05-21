ÚLTIMA HORA: Julián Quiñones le arrebata la corona a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

El delantero naturalizado mexicano, Julián Quiñones, ha concretado una destacada temporada con el Al-Qadsiah. Tras la conclusión oficial de la campaña 2025-2026 de la Saudi Pro League el día de hoy, el atacante se ha consagrado definitivamente como el campeón de goleo individual.

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La confirmación de su título en la clasificación se presentó este 21 de mayo, justo en el cierre del torneo. Durante esta última jornada, Quiñones demostró un alto nivel de contundencia ofensiva al registrar tres anotaciones en la victoria por 5-1 de su equipo, en condición de visitante, frente al conjunto de Al-Ittihad.

Durante este torneo histórico, el jugador logró destacarse en la tabla general de goleo frente a diversas figuras del balompié internacional que actualmente militan en Medio Oriente.

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Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleo

En la carrera definitiva por el goleo individual, el naturalizado mexicano superó con sus 33 anotaciones al inglés Ivan Toney (32), al mítico Cristiano Ronaldo (28) (campeón con el Al-Nassr) y a otro examericanista como el colombiano Roger Martínez (23).

Un factor estadístico que diferencia el desempeño del jugador del Al-Qadsiah respecto a sus competidores directos, en particular frente a elementos como Cristiano Ronaldo, es el origen táctico de sus anotaciones.

Mientras que el jugador portugués del Al-Nassr incrementó parte de su cuota mediante el cobro de tiros penales, la gran mayoría de los goles convertidos por Quiñones se originaron a partir de jugadas en movimiento, lo cual refleja su eficacia y capacidad de definición en el área rival a lo largo del año.

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¿Un mensaje para la Selección Mexicana?

Este resultado en el extranjero representa un avance significativo en la carrera del delantero. En el panorama internacional y de cara a la preparación para el torneo, el actual nivel de Quiñones es una excelente noticia para el cuerpo técnico de Javier Aguirre, asegurando que el atacante llegará con gran ritmo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

De igual manera, el jugador naturalizado mexicano renovó su contrato hasta el año 2029 con el conjunto saudí, sellando así una temporada espectacular.

Su constancia ofensiva y la obtención de este campeonato de goleo representan un argumento central para las próximas convocatorias al representativo nacional, confirmando que mantiene un óptimo estado de forma física y futbolística para llegar de gran manera a la justa mundialista.

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