El detalle que tumbó el fichaje: Sale a la luz por qué Miguel Borja no firmó con Cruz Azul

Durante días, en La Noria daban por hecho que el delantero colombiano Miguel Borja estaba cerrado. El atacante había aterrizado en la Ciudad de México el 26 de diciembre, acompañado de su familia, con todo listo para iniciar una nueva etapa. Exámenes médicos superados, primeros entrenamientos realizados y un acuerdo deportivo encaminado. Parecía cuestión de horas.

Sin embargo, pasaron los días y el cupo para el jugador nunca se abrió en Cruz Azul.

Te puede interesar: Guido Pizarro le envió un mensaje a Nico Ibañez tras su gol y la derrota ante Cruz Azul

El propio delantero colombiano terminó por contar qué fue lo que realmente frenó todo. “Llegué desde el 26 de diciembre con toda mi familia a México, era mi primera vez y fue en esa fecha porque quería conocer el país; ya teníamos todo coordinado con el presidente Víctor Velázquez. Hice los exámenes médicos, todo salió bien, pero el cupo que era lo más importante no estaba y se tardó demasiado”, explicó Borja.

RESUMEN: Toluca vs Cruz Azul | J5 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

El problema fue tan simple como devastador: Cruz Azul no logró liberar a tiempo el cupo de extranjero necesario para inscribirlo. Ese detalle administrativo, que parecía resolverse en cuestión de días, se convirtió en una espera interminable.

Al mismo tiempo, según relata el jugador, comenzaron a surgir diferencias contractuales entre el entorno del jugador y la directiva. Nada escandaloso en público, pero lo suficiente para enfriar una operación que estaba a punto de firmarse.

Te puede interesar: Cruz Azul podría sumar otro refuerzo en este Clausura 2026

Giro de timón y cambio de protagonista

Ante el bloqueo, la dirigencia no tuvo margen. La solución llegó por otro camino: Nicolás Ibáñez. El argentino fue presentado, asumió el rol y respondió de inmediato con goles en sus primeras apariciones. Hoy, su nombre es el que encabeza el ataque celeste.

Mientras tanto, Borja tomó otro rumbo. El colombiano terminó fichando por el Al-Wasl en Emiratos Árabes Unidos, donde mantiene su cuota goleadora y dejó atrás el capítulo inconcluso con La Máquina.

Lo importante en La Noria es que Cruz Azul no se desplomó tras ese episodio. El equipo suma cuatro victorias y un empate en el Clausura 2026, marcha segundo con 13 puntos y se prepara para un duelo clave ante las Chivas el 21 de febrero en el Estadio Cuauhtémoc.