Cruz Azul podría sumar otro refuerzo en este Clausura 2026

Cruz Azul ha tenido un buen arranque de torneo Clausura 2026 con cuatro victorias y 13 puntos sumados que los colocan en el segundo lugar de la tabla, solo por detrás de las Chivas y su paso perfecto, pero podrían tener un nuevo refuerzo en la portería.

Kevin Mier podría volver a Cruz Azul para reforzar la portería

Luego se su lesión en el último partido de la fase regular del Apertura 2025 ante Pumas, Kevin Mier se encuentra recuperado casi en su totalidad y podría volver a las canchas antes de lo previsto.

Sin embargo, el guardameta de La Máquina primero probará suerte con el plante Sub 21 en donde hay grandes posibilidades de que tenga actividad el próximo fin de semana cuando el equipo se enfrente a Guadalajara.

En caso de poder disputar los 90 minutos y de sentirse en óptimas condiciones, Mier podría ser considerado como refuerzo para el primer equipo de Cruz Azul y reforzar a su equipo de cara al resto del Clausura 2026.

Cabe destacar que Andrés Gudiño ha respondido a las exigencias de cubrir la portería de Cruz Azul en la Liga BBVA MX en donde ha recibido cinco goles y ha dejado su meta imbatida en un par de ocasiones, mientras que Emanuel Ochoa ha sido titular en los dos partidos de la Copa de Campeones de la Concacaf.

