Las mentiras que se dijeron de Dourado y André Jardine

América anunció la contratación del mediocampista brasileño, Rodrigo Dourado, procedente del Atlético de San Luis. El video en el que se anuncia el fichaje tiene al director técnico de las águilas, André Jardine, como protagonista, con alusión directa a que el jugador en cuestión es un pedido expreso de su parte.

Y esto es verdad. Desde hace un par de torneos, el entrenador brasileño había colocado a su compatriota como un anhelo que, no obstante, Santiago Baños no le había podido cumplir. El estratega lo conoce de sobra y fue el encargado de ficharlo para arribar a la Liga BBVA MX con el conjunto potosino.

Todo lo anterior es cierto y se ha difundido en diversos medios de comunicación; sin embargo, a esto, se le ha agregado una afirmación que ha tomado fuerza y que es absolutamente falsa.

Dourado será dirigido nuevamente por André Jardine

Rodrigo Dourado no fue dirigido por Jardine en la Selección brasileña sub-23, como se ha manejado en distintos lados. Si bien se trata de dos campeones olímpicos —uno como futbolista y el otro como estratega—, lo fueron en ediciones diferentes.

El volante, surgido del Internacional de Porto Alegre, fue convocado para disputar la magna justa con la 'verdeamarella' en Río 2016, pero el encargado de llamarlo fue Rogério Micale y fue bajo el mando de este último que aquella escuadra —con figuras como Neymar Jr, Gabriel Jesús o Marquinhos— se impuso a Alemania por la medalla de oro.

Si bien en esa época Jardine ya trabajaba en categorías inferiores en Brasil, todavía no estaba contemplado para tomar las riendas de la Selección. Sí lo estuvo para Tokyo 2020 (edición de los Juegos que se celebró en el 2021, por la pandemia del COVID-19).

Un viejo conocido de Jardine

En la capital japonesa, el ahora director técnico del América mostró sus dotes como especialista táctico y guio a su combinado —cuya principal estrella era Dani Alves y con perlas como Antony o Richarlison— a la gloria, a costa del representativo español.

Jardine conoce a Dourado desde sus días como formador en el 'Inter', lo comandó en San Luis Potosí y comparten el éxito olímpico, sin haberlo conquistado al mismo tiempo. Ahora, se han reencontrado en Coapa.

