La deuda que Huiqui busca saldar con Cruz Azul siendo campeón

Joel Huiqui está viviendo uno de los mejores momentos de su corta carrera como entrenador, pues llegó como suplente al primer equipo del Cruz Azul, luego de la salida de Nicolás Larcamón. Sin embargo, pocos recuerdan que tiene una herida abierta de cuando era jugador.

El estratega logró llevar a Cruz Azul a la final del Clausura 2026 ante los Pumas, equipo que hace quince años, le quitó la oportunidad de ser campeón, cuando Joel Huiqui defendía los colores de Monarcas Morelia.

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La final que Joel Huiqui perdió con los Pumas

Pocos lo recuerdan, pero Joel Huiqui fue parte del plantel de Monarcas Morelia que perdió una final ante los Pumas, fue en el Clausura 2011, cuando los comandados por el fallecido Tomás Boy fueron el equipo sensación de la Liga BBVA MX, aunque cayeron ante los universitarios por un marcador global de 3-2.

En ese momento, Joel Huiqui era una pieza fundamental en la formación de Monarcas Morelia, el actual técnico de Cruz Azul fue titular en los dos partidos de la final, donde poco pudo hacer antes la delantera del conjunto universitario.

Justo en el partido clave, Joel Huiqui fue el defensa que trató de frenar el ataque de Javier Cortés, quien marcó el gol con el que los Pumas se coronaron en aquella ocasión.

Joel Huiqui perdió cinco finales con Cruz Azul

Durante los años que Huiqui estuvo en Cruz Azul, perdió las finales del Clausura de 2008 ante Santos, el Apertura 2008 frente a Toluca, la del Apertura 2009 contra Rayados de Monterrey.

Mientras que el plano internacional, perdió la final de la Concachampions del 2008-2009 ante el Atlante, también la del 2009-2010 frente al conjunto del Pachuca, la cual fue definida por gol de visitante.

