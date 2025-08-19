¡Guarda la fecha! El día en el que debutaría Allan Saint-Maximin con el América

Este lunes 18 de agosto del 2025, el conjunto del América logró registrar a su bombazo europeo, Allan Saint-Maximin, para que pueda jugar en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Por lo que, el equipo ya podrá contar con la presencia del francés en sus convocatorias y en el terreno de juego.

Todo listo para su debut del francés Allan Saint-Maximin 🦅🤩

Registrado ✅ pic.twitter.com/rU3WDQMGwz — jos🦅💛💙 (@josLovioaqui) August 18, 2025

Con el registro de Maximin, los aficionados empiezan a cuestionarse la fecha en la que puede ser su debut, es por eso que aquí te decimos el día en el que tendría su primer partido en el futbol mexicano.

La fecha en la que debutaría Saint-Maximin

Con el registro de Saint-Maximin, el futbolista está cerca de poder tener su debut en el América. Jardine lo puede convocar para las siguientes jornadas y darle minutos.

Para la Jornada 6 del Apertura 2025, se enfrentarán al Atlas el domingo 24 de agosto en punto de las 19:05 horas tiempo del centro de México, partido en el que puede ser su debut al ser próximo que disputen.

Aunque, el equipo podría esperar a la Jornada 7 para que haga su debut en casa cuando se enfrente el sábado 30 de agosto del 2025 a Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Por el momento, se desconoce en que jornada pueda tener minutos por su adaptación al equipo y a la altura de México. Puede que Allan no se encuentre todavía al 100% en su rendimiento físico y prefieran hacerlo esperar.

Los números de Allan Saint-Maximin

En lo que lleva de carrera, Maximin ha disputado un total de 333 partidos en los que ha marcado 36 goles y ha dado 54 asistencias en un total de 22,343 minutos en el terreno de juego.

Saint-Maximin llega al equipo de Coapa tras un total de 31 juegos disputados en los que acumuló 1773 minutos en el terreno de juego en los que logró marcar cuatro goles y dar cinco asistencias. Los aficionados esperan que pueda tener un mejor rendimiento con el América.