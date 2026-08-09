1937, la vez en que México evitó la desaparición del FC Barcelona

El FC Barcelona se dice listo para iniciar una de las temporadas más interesantes de los últimos años en España, pues si bien el conjunto blaugrana llegará como el actual campeón del certamen, su rival más fuerte, el Real Madrid, se ha reforzado hasta los dientes para destronarlo.

Un Barcelona alérgico al gol

Y, en medio de lo que será la próxima temporada, no está de más recordar la historia que tiene casi un siglo de vigencia y que tiene que ver precisamente con el FC Barcelona, institución que, irónicamente, fue salvada por México ¿Quieres conocer más al respecto?

La vez en que México salvó al FC Barcelona

Todo ocurrió en el año 1937; es decir, hace casi un siglo. En aquellos tiempos, la Guerra Civil en España provocó un caos importante que afectó a todos los apartados, incluyendo el económico, político, social y deportivo, lastimando al Barcelona de la máxima categoría de ibérica.

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En aquellos momentos el Barcelona atravesaba uno de los peores momentos de su historia luego de una gran crisis económica derivada del fusilamiento de su presidente Josep Sunyol, por lo que dicho conflicto ponía en riesgo el patrimonio de la institución culé.

La situación, sin embargo, se modificó en cuestión de días. Y es que, gracias a una gira que el Barcelona tuvo por México y posteriormente Estados Unidos todo cambió, pues el club pudo obtener los recursos económicos suficientes para sobrevivir y, a su vez, superar una de las peores etapas de su historia.

¿Cuántos partidos disputó el Barcelona en México?

En un principio la gira contaba con un total de seis compromisos en México; sin embargo, el impacto tan grande que el Barcelona ocasionó generó que se disputaran diez enfrentamientos contra equipos como América, Necaxa, Asturias y Atlante, por citar algunos ejemplos, eventos que ayudaron al club a recaudar más de 15,000 dólares netos de aquellos tiempos.

