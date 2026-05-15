Diablos Rojos del México vs Olmecas de Tabasco: Juego 3 EN VIVO de la Liga Mexicana de Beisbol 2026 por Home Run Azteca

La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol sigue su marcha y ahora Home Run Azteca llega en el partido de Juevebeis, hasta el Estadio Centenario 27 de febrero, con el encuentro entre los Diablos Rojos del México y los Olmecas de Tabasco.

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El playball se canta a las 7:30 de este 14 de mayo. El tercer juego de la serie es un desafío para los escarlatas pues suman dos series perdidas, cinco derrotas al hilo, además de estar atorados en el cuarto sitio de la zona sur, un sitio no habitual para lo que los pingos tenían acostumbrados.

Su marca es de 12-11 en la LMB y a estas alturas hace un año su récor era de 19-5, lo que refleja el contraste de actuaciones de la novena capitalina.

Olmecas, gana serie ante Diablos Rojos del México

Los Olmecas de Tabasco ya ganaron la serie ante Diablos, lo que será un impulso en esta parte inicial de la temporada. El martes vencieron por pizarra de 4-2 y el miércoles por 10-4 sacaron la victoria.