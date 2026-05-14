Pitcher Stephen Tarpley consigue juego SIN HIT NI CARRERA con Sultanes de Monterrey

Stephen Tarpley grabó su nombre y apellido en la historia de los Sultanes de Monterrey y de la Liga Mexicana de Beisbol, al logar tirar juego SIN HIT NI CARRERA, encaminando a los regios a la victoria por pizarrara de 10-0 en contra de los Reieleros de Aguascaliente, quien no lograron doblegar a Tarpley.

Tarpley salió dominante y nunca olvidará el 13 de mayo, fecha en la que jugando en casa y de principio a fin las 9 entradas dejó a sus rivales en blanco, sin permitir hit ni carrera, otorgando únicamente 3 pasaportes y recetando 7 chocolatez. El zurdo realizó 97 lanzamientos, 64 de ellos strikes en una velada que hizo palpitar a las 7 mil 200 almas que fueron al parque de pelota y tuvieron la dicha de ver esa hazaña.

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Tarpley con su trabajo del miércoles con lo que además aseguró la serie para Sultanes, se convirtió en el sexto lanzador en lograr un juego sin hit ni carrera en los 87 años de historia de los Sultanes, luego de Evelio Hernández (1966 vs Puebla), José Ramón López (1970 vs Jalisco), Arturo González (1978 vs Torreón), Walter Silva (2012 vs Aguascalientes) y Kevin Kelly ( 2024 vs Puebla).

Sultanes en una noche mágica a la ofensiva y defensiva ante Rieleros

Sultanes a su abridor con un explosivo rally de 7 carreras en la primera entrada. La pizarra se abrió con error del inicialista a batazo de Josh Lester que permitió anotar a Gustavo Núñez. Posteriormente, Ricardo Genovés pegó doble productor de tres rayitas y Gustavo Núñez agregó sencillo remolcador de dos carreras más para encaminar la victoria regiomontana.

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En la tercera baja volvieron los daños para Rieleros, con elevado de sacrificio de Ismael Alcántara que permitió timbrar a Sócrates Brito.

Las últimas dos carreras llegaron en la octava entrada; una mediante doble matanza con la casa llena a batazo de “Pichito” Núñez y otra con imparable productor de Ramiro Peña para completar la decena.

La derrota fue para José Medina luego de lanzar apenas 0.2 entradas.

Al finalizar el encuentro, Stephen Tarpley agradeció el respaldo de sus compañeros y de la afición regiomontana, quienes lo alentaron durante toda la noche mientras concretaba una de las actuaciones más memorables en la historia de la franquicia.

La hazaña de Stephen Tarpley en la historia de la Liga Mexicana de Beisbol

-El zurdo de 33 años de los Sultanes de Monterrey se apuntó el primer no no de la temporada 2026 de la LMB Banorte; pizarra final MTY 10-0 AGS.

-Dos de los tres más recientes juegos sin hit ni carrera en la Liga han sido para los Sultanes:

*Kevin Kelly (MTY) 31 de mayo de 2024

*Kurt Heyer, Deolis Guerra, Mario Meza, Danis Correa y Ryan Meisinger (SLW) 26 de abril de 2025

*Stephen Tarpley (MTY) 13 de mayo de 2026

Es el juego sin hit ni carrera número 114 en la historia de la LMB, sexto en 87 años de historia de los Fantasmas Grises:

*Evelio Hernández | 10 de agosto de 1966 | vs Puebla | 7 entradas

*José Ramón López | 11 de julio de 1970 | vs Jalisco | 7 entradas

*Arturo González | 28 de junio de 1978 | vs Torreón | 9 entradas

*Walter Silva | 11 de julio de 2012 | vs Aguascalientes | 9 entradas

*Kevin Kelly | 31 de mayo de 2024 | vs Puebla | 7 entradas

*STEPHEN TARPLEY | 13 DE MAYO DE 2026 | VS AGUASCALIENTES | 9 ENTRADAS

*La joya de hoy de Tarpley ante Rieleros:

9 entradas

0 hits

0 carreras

3 bases por bolas

7 ponches

97 lanzamientos, 64 de ellos strikes