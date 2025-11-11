Diego Mejía hace historia en Canadá con el Atlético Ottawa

El fútbol canadiense vivió una noche histórica. Diego Mejía, entrenador mexicano, se consagró campeón con el Atlético Ottawa tras vencer 2-1 al Cavalry FC en la Final de la Canadian Premier League, convirtiéndose en el primer técnico mexicano que logra este título y asegurando su boleto a la Concacaf Champions Cup 2026.

Diego Mejía campeón con Atlético Ottawa en Canadá

El encuentro, disputado en el TD Place Stadium bajo una sensación térmica de -2 °C y con el campo cubierto de nieve, tuvo tintes épicos. El Cavalry se adelantó con un penal de Fraser Aird, pero el mexicoestadounidense David Rodríguez, exjugador del Atlético San Luis, igualó con una espectacular chilena al minuto 40.

Ya en la prórroga, Rodríguez se vistió de héroe otra vez con un toque sutil por encima del arquero para sellar el 2-1 definitivo, desatando la locura entre los fanáticos locales que vieron al Ottawa levantar su primer trofeo en la historia.

Primer mexicano en conquistar la Canadian Premier League

Con este triunfo, Diego Mejía no solo le dio a su club un título histórico, sino que también colocó su nombre entre los técnicos mexicanos que triunfan fuera del país. El estratega de Querétaro, que en 2023 dirigió al FC Juárez en la Liga MX, se redimió en Canadá y hoy goza del reconocimiento internacional.

El Atlético Ottawa, filial del Atlético de Madrid y del Atlético de San Luis, tardó siete ediciones en alcanzar la gloria en el campeonato local. En esta temporada 2025, terminó segundo en la tabla con 56 puntos, superando en semifinales al Forge FC y venciendo al Cavalry FC en la gran final.

Este logro también significa que el club representará a Canadá en la Concacaf Champions Cup 2026, donde enfrentará a potencias del continente como América, Monterrey o Inter Miami.

Un título que impulsa al fútbol mexicano en el extranjero

Más allá del trofeo, la victoria de Diego Mejía simboliza el crecimiento de los entrenadores mexicanos en el extranjero y la expansión de la influencia de la Liga MX en Norteamérica. Su éxito con el Atlético Ottawa demuestra que el talento mexicano puede triunfar fuera de sus fronteras y dejar huella en nuevas ligas emergentes.