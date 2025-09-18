Diego Reyes lanza picantes declaraciones sobre Carlos Vela; ¿qué piensa de La Hiena?

Han pasado algunos meses desde que confirmó su retiro de las canchas y, pese a ello, Carlos Vela sigue dando mucho de qué hablar. Ahora fue el turno de Diego Reyes, quien compartió su experiencia con “La Hiena” cuando lo conoció por primera vez en medio de rumores que atacaban su personalidad.

Cabe mencionar que, en más de una ocasión, Carlos Vela ha sido atacado por tener una personalidad “complicada” a los ojos de algunos expertos en futbol. Por ende, a Diego Reyes le sorprendió que fuera tan tranquilo la vez que lo conoció, confirmando que dichos rumores no eran ciertos.

¿Qué piensa Diego Reyes de Carlos Vela y las veces que se fueron de fiesta?

Durante una charla que tuvo con Yosgart Gutiérrez en su podcast, Diego Reyes, quien hoy juega para el Querétaro, confirmó que Carlos Vela es una persona agradable y que en varias ocasiones se fueron de fiesta, aunque aseguró que antes de conocerlo tenía bajas expectativas por todo lo que había escuchado en los medios.

El canterano del América mencionó que, por lo que veía y escuchaba en la televisión, pensó que era una persona difícil y payasa; sin embargo, una vez que lo conoció reconoció haber formado relación con una persona “increíble en todos los aspectos”, quien además de ver alegre vive el futbol de forma distinta a los demás.

¿Carlos Vela se convirtió en su amigo cuando formaron parte del mismo plantel?

La forma de ser de Carlos Vela sorprendió tanto a Diego Reyes que, incluso, aseguró que cuando compartieron el mismo vestuario pasaba por él al hotel y lo llevaba al entrenamiento; además, confirmó que lo ayudó a conseguir una casa en España y, finalmente, dijo que siempre se iban de fiesta a Madrid.

¿Cuántos goles anotó Carlos Vela en Europa?

La etapa de Carlos Vela en Europa se recuerda de gran manera gracias a lo que vivió en la Real Sociedad de San Sebastián, aunque vale decir que también estuvo en equipos como el Arsenal, West Bromwich, Real Salamanca y Osasuna. En el viejo continente, “La Hiena” acumuló 97 tantos.