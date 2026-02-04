“Todos saben el amor que le tengo al Atlético y no había mucho qué decidir": Obed Vargas en su presentación con los colchoneros

El mediocampista mexicano Obed Vargas ha sido presentado oficialmente como fichaje del Atlético de Madrid y en una emotiva ceremonia en el que se dejaron claros los motivos de su incorporación, el jugador ha lanzado un mensaje contundente del porqué fichó por los colchoneros y con lo que se ha ganado a los aficionados desde el primer día.

Este miércoles, Obed Vargas recibió de las manos del 'presi' Enrique Cerezo la camiseta que lo une al equipo de Madrid donde portará el '21' y con una sonrisa, unos ojos que revelaban su emoción, pero respuestas que adelantaban su personalidad y madurez, el ex Seattle Sounders llegó al equipo de Simeone.

En una de las preguntas, cuestionaban a Obed sobre cómo había sido ese acercamiento o la firma en el último día de pases invernales en La Liga, y Vargas contestó de una manera contundente señalando su pasión por los rojiblancos.

"Pues todo avanzó muy rápido. Todos saben del amor que le tengo al club, entonces no había mucho que decidir", afirmó el jugador soltando una sonrisa timida a la tribuna en donde estaban los representantes de los medios.

Y es que durante la conferencia de prensa, el jugador que fue figura en el Mundial Sub 20 celebrado en Chile , dejó claro que es un aficionado más del equipo desde su corta edad, pero para no despertar controversias, explicó que ahora es el momento de trabajar todos los días por defender y alcanzar los objetivos con el Atlético, lo que encantó a la afición y al presidente.

Obed Vargas, reveló el momento en el que se enamoró del Atlético de Madrid

En la rueda de prensa Obed fue cuestionado sobre su cariño por el equipo y su primer recuerdo sobre la escuadra, a lo que el futbolista declaró que si bien hay muchos buenos recuerdos, el que más tiene presente es el día que su padre lo llevó al estadio Vicente Calderón a ver un partido de Champions League del equipo rojiblanco, día en el que se generó un amor y un lazo.

Por ese motivo, Vargas reiteró en su presentación como refuerzo, que hoy está cumpliendo un sueño como futbolista por lo que llega agradecido y comprometido.

¿Cuándo debutaría Obed Vargas con el Atlético de Madrid?

Obed Vargas podría eventualmente ver su debut como colchonero el jueves 5 de febrero en el partido en el que se medirán ante el Real Betis, equipo que ya convocó a Fidalgo por lo que eventualmente podría darse un partido entre mexicanos en La Liga, como no sucedía hace algún tiempo.

El Estadio La Cartuja será el escenario y la competencia son los Cuartos de Final de la Copa del Rey.