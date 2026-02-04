Comenzaría proceso de Álvaro Fidalgo para poder representar a la Selección Mexicana

Todo parece acomodarse y estar orquestado para que el español Álvaro Fidalgo pueda tener su nacionalidad mexicana y ser así elegible como jugador de la Selección Mexicana cuando la Copa Mundial de la FIFA está a casi cuatro meses de arrancar.

Álvaro Fidalgo, cumplió el pasado lunes 2 de febrero, 5 años radicando en México, lo que le da el favor de poder ser considerado administrativamente o migratoriamente como mexicano y podría ocupar un lugar como seleccionado, y en ese mismo contexto se cerró su fichaje hacia el Real Betis.

Hasta el sábado, se sabía que Fidalgo no había jugado con el Ame pues existían ofertas en el extranjero por él, especialmente en España y André Jardine recalcó que esperaba se resolviera la situación que también estaba muy ligada a un deseo del jugador por ir de vuelta a su país siguiendo una nueva aventura deportiva y aceptó que en el equipo había el ánimo de apoyarlo aunque eso significará perder a un pilar.

Finalmente entre la Real Sociedad y el Real Betis, el cuadro bético fue el que hizo lo necesario y alcanzó un acuerdo con el jugador y con el América para su fichaje en el cierre de transferencias invernales en Europa.

FMF, ya habría enviado documentos para poder contar con Álvaro Fidalgo en México

De acuerdo a diversos reportes de prensa, ya habría enviado la FMF los documentos a FIFA para poder elegir a Álvaro Fidalgo con el equipo de Javier Aguirre y si esto se concreta el estratega podría usarlo en la siguiente FECHA FIFA que es la de marzo para enfrentar a Portugal el 28 de marzo en el Estadio Ciudad de México y el 31 de marzo ante Bélga en Soldier Field.

Así no es para nada una casualidad que en los tiempos se haya logrado su estancia en México, su retorno en España y el arranque de su gestión.

Fidalgo ya podría debutar con el Real Betis

El jugador Álvaro Fidalgo en tanto todo esto ocurre, es la novedad en la convocatoria del Betis para el encuentro de este jueves 5 de febrero en el que medirán fuerzas en contra de Atlértico de Madrid que por su parte podría considerar a Obed Vargas quien de paso ya entrena junto a Griezmann.