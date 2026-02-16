Chivas lo contrató para liderar el mediocampo, pero salió del club por problemas extracancha

Chivas continúa entre los primeros lugares de la tabla general del Clausura 2026 y esto se debe, en gran medida, a la forma en cómo ha confeccionado un mediocampo espectacular. No obstante, en el pasado fichó a un futbolista que soñaba ser el líder del equipo, pero que salió del club con más pena que gloria.

Fue en el año 2019 cuando la dirigencia rojiblanca confirmó el fichaje de Dieter Villalpando, quien logró sobresalir en equipos como Necaxa y San Luis y que, por tal situación, logró llegar a Chivas. Tristemente para su causa, salió del Rebaño debido a problemas extracancha. Esta es su historia.

Dieter Villalpando, el líder de Chivas que salió del club por problemas de gravedad

Gracias a su participación en equipos como Pachuca y Necaxa, la directiva de Chivas decidió darle una oportunidad luego de ficharlo en el año 2019. Ante esta situación, se esperaba que Villalpando fuera el líder en el centro del campo, pues además de su velocidad también era un elemento exquisito técnicamente hablando.

La situación, sin embargo, no fue la esperada. Dieter Villalpando no solo decepcionó con sus actuaciones en el centro del campo, sino que además tuvo algunos problemas con otros jugadores como Antonio Briseño, lo cual hizo que perdiera la titularidad con las Chivas.

Fue así cuando el club decidió rescindir su contrato en el año 2020 luego de algunas acusaciones en torno a presuntos delitos sexuales e indisciplina. El club lo separó de forma inmediata, por lo que este decidió buscar otras oportunidades en escuadras como Puebla, Juárez y el Everton de Chile.

¿Cuántos goles marcó Dieter Villalpando en Chivas?

Dieter Villalpando llegó a Chivas en enero del 2019 y salió del club con efecto inmediato en noviembre del 2020, por lo que estuvo poco menos de dos años en la institución rojiblanca. Con el club tapatío, el mediocampista acumuló dos anotaciones y cuatro pases a gol en 46 duelos disputados.