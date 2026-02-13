Revelan salario de los pilotos para la F1 2026; ¿cuánto ganará Checo Pérez?

Estamos a poco menos de un mes para que se lleve a cabo el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, la cual estará marcada de un proceso de metamorfosis en donde todos los pilotos, incluido Checo Pérez, tendrá algunas modificaciones con miras a hacer de este deporte uno mucho más atractivo y reñido.

Bajo esta panorámica, a través de plataformas digitales se ha filtrado el salario que cada uno de los pilotos de la temporada 2026 de la Fórmula 1 tendrá, destacando lo que ocurre con Checo Pérez y Valtteri Bottas toda vez que estos representarán a Cadillac, escudería que hará su debut en la máxima categoría del automovilismo.

¿Cuál será el salario de Checo Pérez con Cadillac en la Fórmula 1 2026?

Fue a través del sitio Racingnews365 que se filtraron los salarios que los pilotos de la Fórmula 1 estarían obteniendo para la temporada 2026. En esta lista destacan los 22 atletas que estarán en las 11 escuderías para esta campaña, destacando un Max Verstappen con el sueldo más elevado con un total de 70 millones de dólares.

Cabe mencionar que este salario no cuenta los bonos de rendimiento, así como los acuerdos comerciales del piloto de Red Bull. En el segundo puesto se ubica Lewis Hamilton con Ferrari gracias a sus 60 millones de dólares, mientras que el Top 3 lo cierra Charles Leclerc con 34 millones de dólares.

En cuanto a Checo Pérez, la fuente antes consultada señala que el mexicano ganará un total de 8 millones de dólares por la temporada 2026 en Cadillac, el cual sería mayor que otros pilotos como Kimi Antonelli, Franco Colapinto y el mismo Valtteri Bottas, quien es su compañero en la escudería norteamericana.

¿Checo Pérez será el piloto 1 de Cadillac para la Fórmula 1 2026?

Si bien Cadillac se ha mantenido firme respecto al hecho de no tener piloto principal secundario para su temporada de debut en la Fórmula 1, la realidad es que Checo Pérez parte como favorito para tener este sitio por el hecho de haber tenido más experiencia que su compañero en las últimas prácticas con su escudería.