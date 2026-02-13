Vendía comida hasta la 1 de la mañana, hoy es una de las leyendas de la lucha libre mexicana

La lucha libre mexicana ha tenido la oportunidad de contar con leyendas vivientes que, pese a su edad, se mantienen vigentes en el gusto del público. Uno de ellos es LA Park, quien pasó de vender comida hasta la 1 de la mañana a ser uno de los estandartes más importantes en la historia de este deporte en México.

Adolfo Tapia Ibarra, nombre de pila de LA Park, es considerada la primera Parka en la historia de la lucha libre mexicana, por lo que a raíz de esta surgieron otras versiones como las que se presentan en la AAA, los apartados mini y sus variantes. Ahora bien, ¿sabías que su infancia destacó por ser muy complicada?

LA Park, de vender comida hasta la 1 de la mañana a ser una leyenda de la lucha libre

Nacido el 14 de noviembre de 1965 en Querétaro, la situación familiar con LA Park fue complicada al ser llevado a Monclova luego de los problemas financieros de su madre. Fue a partir de su arribo a esta ciudad, así como por el hecho de que su tío fuera luchador, que Adolfo comenzó a tener un gusto intenso por la lucha libre.

Su tío contaba con una arena de lucha libre que se llenaba todos los domingos, y fue aquí en donde Tapia Ibarra tenía que trabajar cuando apenas era un niño. Se dice que se levantaba a las 5 de la mañana para vender paquetes de barbacoa, concluyendo su jornada laboral a la 1 de la mañana.

Con el paso del tiempo, y gracias a su relación con la lucha libre, Adolfo se metió de lleno en este deporte y, después de algunos fracasos que incluyen la pérdida de su máscara, un día se adjudicó el nombre de La Parka, mismo con el que logró sobresalir en México y Estados Unidos.

¿Cuáles son las mejores rivalidades en la historia de LA Park?

Si bien Adolfo Tapia cuenta con un sinfín de rivalidades a lo largo de sus décadas como luchador profesional, hay algunas que destacan de entre las demás como la que tuvo con Pierroth, Rush o El Hijo del Santo. Curiosamente, una de las más recordadas fue la que tuvo con La Parka AAA, a quien se enfrentó en 2010 por el nombre sin tener un resultado concreto.

Sin embargo, expertos en la materia consideran que su rivalidad más férrea se dio con Doctor Wagner Jr, con quien se enfrentó desde su etapa en el CMLL, pasando por la AAA y el circuito independiente. Tristemente para los amantes de la lucha libre, esta rivalidad nunca llegó a un máscara vs máscara.