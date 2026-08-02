Llegó a Chivas para salvar al club del abismo, pero se fue por la puerta de atrás por un tema extracancha

Si bien el presente de Chivas es uno de los más esperanzadores que el club ha tenido en la última década, la realidad es que el Rebaño Sagrado ha tenido que lidiar con situaciones relacionadas con futbolistas que llegaron con mucha esperanza, pero que decepcionaron de inmediato.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Posiblemente, uno de los ejemplos más claros de esta situación es Dieter Villalpando, elemento mexicano que llegó para comandar el centro del campo de Chivas pero que, sin embargo, salió de la institución luego de protagonizar un delicado tema fuera del campo.

¿Qué pasó con Dieter Villalpando y por qué salió de Chivas?

En primera instancia, vale decir que Dieter Villalpando llegó a Chivas en diciembre del 2018 con miras al Clausura 2020; sin embargo, salió de la institución tan solo un año después no por temas deportivos, sino por conflictos extracancha que impidieron que lograra trascender en el campo.

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El jugador de @Chivas, Dieter Villalpando no formó parte del equipo que viajo este día a la Ciudad de México para entrar a @PumasMX por un supuesto problema legal⚽🇲🇽🐐. pic.twitter.com/u8D6ddHx7X — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) October 31, 2020

Todo ocurrió en octubre del 2020, cuando se dio a conocer que una mujer presentó una denuncia penal en contra del aún jugador de Chivas debido a un presunto delito de agresión sexual, misma que se habría llevado a cabo en una fiesta privada en la que, incluso, asistieron varios jugadores rojiblancos.

¿En qué terminó la acusación de Dieter Villalpando?

Chivas tomó cartas en el asunto y, en cuanto supo la situación, tomó la decisión de desvincularse completamente de Dieter Villalpando. Además, aplicó sanciones a otros jugadores que asistieron a la fiesta (Chofis López, José Juan Vázquez y Alexis Peña) con un efecto de transferencia inmediata.

Al final, Dieter Villalpando fue absuelto en 2025 luego de un caso que se prolongó durante varios años; sin embargo, el jugador ya no pudo destacar como se había esperado en su llegada a Chivas con otros equipos en los que estuvo, tales como Necaxa, Puebla, San Luis, Juárez y Everton de Viña del Mar.