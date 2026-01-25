OFICIAL: Futbolista mexicano es nuevo refuerzo del Everton

El pasado viernes 23 de enero del 2026, se dio a conocer que un futbolista mexicano se convirtió en nuevo refuerzo del Everton de Viña del Mar.

Fue el propio Everton el que dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales que el mediocampista mexicano Diéter Villalpando Pérez de 34 años de edad se convertía en nuevo refuerzo para el equipo.

"𝗥𝗘𝗙𝗨𝗘𝗥𝗭𝗢 𝟮𝟬𝟮𝟲 ⭐ | ¡Bienvenido al 𝙢𝙖́𝙨 𝙜𝙧𝙖𝙣𝙙𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙧𝙚𝙜𝙞𝙤́𝙣, Diéter! 😁👋

El mediocapista mexicano Diéter Villalpando Pérez (34 años) se viste de Oro & Cielo para enfrentar los desafíos de la temporada 2026 🏆.

¡Mucho éxito en el desafío de vestir la camiseta del 𝙋𝙧𝙞𝙢𝙚𝙧 𝘾𝙖𝙢𝙥𝙚𝙤́𝙣 𝙙𝙚 𝙋𝙧𝙤𝙫𝙞𝙣𝙘𝙞𝙖, Diéter! 💙💛"

Los equipos en los que ha jugado Diéter Villalpando

Villalpando deja el futbol mexicano luego de varios años mostrando su calidad en diferentes equipos y ahora probará suerte en la Liga de Primera de Chile.

Los equipos en los que tuvo minutos Diéter Villalpando fueron: Pachuca, Tigres, Monarcas, Atlas, Chiapas, Necaxa, Chivas, Puebla, Atlético de San Luis y Juárez.

Los números que logró acumular en el futbol mexicano fueron: 382 juegos disputados, en los que acumuló un total de 23,974 minutos en el terreno de juego en los que marcó 25 goles y dio 42 asistencias.

#LaVozEvertoniana 🎙 de Diéter Villalpando Pérez en su arribo al equipo 𝙢𝙖́𝙨 𝙜𝙧𝙖𝙣𝙙𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙧𝙚𝙜𝙞𝙤́𝙣 ⭐️.



¡Éxito con 𝙣𝙪𝙚𝙨𝙩𝙧𝙤𝙨 𝙘𝙤𝙡𝙤𝙧𝙚𝙨, Diéter! 💙💛



🔹️ #VamosEverton • #Evertonízate 🔸️ pic.twitter.com/Ap1r0RoqfS — Everton de Viña del Mar (@evertonsadp) January 24, 2026

¿Qué equipo es el Everton de Viña del Mar?

El Everton de Viña del Mar es un club de fútbol profesional chileno, fundado el 24 de junio de 1909 en la ciudad de Viña del Mar. Compite en la Primera División del fútbol chileno y ha ganado el título nacional en 4 ocasiones.

Su estadio principal es el Estadio Sausalito, y es conocido como "Los Ruleteros" por su historia ligada a la ruleta en los casinos locales.