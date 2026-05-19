La gran diferencia que existe en el salario de Efraín Juárez y Joel Huiqui

Ya se encuentra lista la final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, donde los entrenadores son Efraín Juárez de Pumas y Joel Huiqui de Cruz Azul, quienes lograron dejar fuera a Pachuca y Chivas, respectivamente. Aunque los dos pasan por un gran momento, tienen realidades diferentes.

La directiva del conjunto universitario hizo una fuerte apuesta para traer al estratega mexicano, por lo que le ofrecieron un importante contrato. Sin embargo, el panorama es diferente para Joel Huiqui, quien llegó como técnico interino y con perfil más bajo.

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¿Cuál es la diferencia de salario entre Efraín Juárez y Joel Huiqui?

Aunque Efraín Juárez no es un técnico con mucha experiencia en la Liga BBVA MX, tiene un alto salario, pues gana alrededor de 1,7 millones de dólares por año, siendo uno de los mejores pagados del futbol mexicano. Sin duda, la apuesta que ha hecho el equipo por el estratega mexicano ha dado buenos resultados, pues ha vuelto a una final.

Su experiencia más importante como técnico fue con el Atlético Nacional de Colombia, donde logró ganar una liga y una copa en 2024.

Sin embargo, del otro lado la situación es muy diferente, pues Joel Huiqui fue uno jugador importante del Cruz Azul, ahora recibió la oportunidad de ser el técnico interino, aunque tiene pocos partidos al frente del equipo, logró llevarlos a la final del Clausura 2026.

Se estima que el técnico de Fuerzas Básicas de Cruz Azul, tiene un salario que ronda entre los 50 mil y los 100 mil pesos mexicano de forma mensual, por lo que apenas superaría el millón de pesos al año. Sin embargo, se desconoce si ha tenido un aumento salarial tras los buenos resultados que ha tenido.

