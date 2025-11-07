Así fue como Domenec Torrent “traicionó” a Chivas para firmar con Rayados

Restan solo horas para que Rayados y Chivas se enfrenten en uno de los duelos más esperados no solo de este fin de semana, sino del torneo regular. Ante ello, vale decir que este compromiso tendrá un toque especial gracias a Domenec Torrent, DT que “traicionó” al Guadalajara.

Con los dos equipos prácticamente clasificados a la siguiente ronda, Rayados buscará el triunfo para escalar posiciones dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla general. Chivas, por su parte, intentará obtener el triunfo para cerrar su participación dentro de la Liguilla directa del futbol mexicano.

¿Por qué se dice que Torrent “traicionó” a Chivas con Rayados?

En estos momentos el proyecto de Chivas tiene un líder principal, el cual es el argentino Gabriel Milito, técnico que llegó para el torneo actual y que, después de altibajos, parece que finalmente las cosas se le han dado. Sin embargo, antes de él sonó mucho el nombre de Domenec Torrent para liderar el barco tapatío.

Javier Mier, Alejandro Manzo y Amaury Vergara buscaron al entrenador internacional y, de hecho, distintas fuentes aseguraron que, tras su paso por el San Luis, estaba prácticamente cerrado para llegar a Chivas. Sin embargo, la lentitud en las negociaciones hicieron que otro equipo se entrometiera en ellas: Rayados.

Al final, el poderío económico de los de la Sultana del Norte, así como un proyecto con una base mucho más sólida que la del Guadalajara en aquel momento, hicieron que el español rompiera el acuerdo de palabra que tenía con Chivas y firmara con Monterrey, lo cual significó una “traición” para la cúpula del Rebaño Sagrado.

Chivas o Rayados, ¿quién ha cerrado mejor el torneo regular?

Si bien es Rayados quien supera a Chivas en la tabla general del Apertura 2025, la realidad es que es el Guadalajara quien ha cerrado mejor pues, en los últimos seis partidos, suma 15 de 18 puntos, mismos que han sido suficientes para que busque su lugar en la Liguilla a través de la clasificación general.