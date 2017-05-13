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Galería | Rayados vs Tigres

Mira los mejores momentos que dejó el partido de vuelta de cuartos de final entre Monterrey y Tigres.

Por: Azteca Deportes

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Rayados vs Tigres

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Rayados vs Tigres

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