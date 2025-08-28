deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Dominik Mysterio: ¿A los cuántos años debutó en la WWE y a qué equipo de la Liga BBVA MX le va?

Dominik Mysterio, actual Campeón Intercontinental de la WWE, cuenta con un sinfín de curiosidades al respecto. ¿A qué edad debutó en esta empresa?

dominik-mysterio-debut-wwe-equipo-liga-bbva-mx.jpg
Instagram de Dominik Mysterio / WWE
Redacción Azteca Deportes
Otros Deportes
Compartir

Hablamos del que es, actualmente, el auténtico Campeón Intercontinental de la WWE . Dominik Mysterio cuenta con un sinfín de curiosidades desde que saltó a la fama en la empresa de Wrestling más importante del mundo, por lo que no está de más conocer algunas de estas.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Dominik Mysterio, hijo de Rey Mysterio Jr, está consolidado como uno de los luchadores más importantes y populares que la WWE tiene en la actualidad, por lo que ha tenido la oportunidad de formar parte de algunos eventos estelares de la AAA. Sin embargo, ¿sabías que también tiene un gusto por el futbol?

¿Cuántos años tiene Dominik Mysterio y en dónde nació?

Nacido en San Diego, California, el 5 de abril de 1997, Dominik Óscar Gutiérrez, nombre de pila de Dominik Mysterio, es un luchador mexico-americano que cuenta con 28 años de edad, por lo que, además de ser Campeón Intercontinental, es una de las cartas fuertes de la WWE a corto, mediano y largo plazo.

¿A los cuántos años debutó Dominik Mysterio en la WWE?

Pese a su juventud, Dominik Mysterio puede presumir varios años de experiencia en el mundo del Wrestling. De hecho, la primera historia en la que estuvo involucrado se dio a inicios del siglo XXI cuando tenía apenas 8 años. Aquí, fue clave en la rivalidad entre Rey Mysterio y Eddie Guerrero, pues ambos se disputaron la “custodia” del pequeño.

¿A qué equipo de la Liga BBVA MX le va?

De acuerdo con una charla que tuvo con el portal Marca hace algunos años, Dominik Mysterio tenía un cariño especial por el Cruz Azul de la Liga BBVA MX; sin embargo, y después de que sus primos lo convencieran, optó por irle al América a partir de los 9 años.

Dominik Mysterio, ¿posible Megacampeón de la AAA?

Dominik Mysterio estuvo a punto de obtener el triunfo en la lucha por el Megacampeonato de la AAA en la pasada Triplemanía, aunque, al final, un descuido terminó por quitarle esta oportunidad. Ante ello, no se descarta que “El Sucio Dom” vuelva a intentarlo en el próximo magno evento de la empresa.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×