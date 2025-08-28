Dominik Mysterio: ¿A los cuántos años debutó en la WWE y a qué equipo de la Liga BBVA MX le va?

Hablamos del que es, actualmente, el auténtico Campeón Intercontinental de la WWE . Dominik Mysterio cuenta con un sinfín de curiosidades desde que saltó a la fama en la empresa de Wrestling más importante del mundo, por lo que no está de más conocer algunas de estas.

Dominik Mysterio, hijo de Rey Mysterio Jr, está consolidado como uno de los luchadores más importantes y populares que la WWE tiene en la actualidad, por lo que ha tenido la oportunidad de formar parte de algunos eventos estelares de la AAA. Sin embargo, ¿sabías que también tiene un gusto por el futbol?

¿Cuántos años tiene Dominik Mysterio y en dónde nació?

Nacido en San Diego, California, el 5 de abril de 1997, Dominik Óscar Gutiérrez, nombre de pila de Dominik Mysterio, es un luchador mexico-americano que cuenta con 28 años de edad, por lo que, además de ser Campeón Intercontinental, es una de las cartas fuertes de la WWE a corto, mediano y largo plazo.

¿A los cuántos años debutó Dominik Mysterio en la WWE?

Pese a su juventud, Dominik Mysterio puede presumir varios años de experiencia en el mundo del Wrestling. De hecho, la primera historia en la que estuvo involucrado se dio a inicios del siglo XXI cuando tenía apenas 8 años. Aquí, fue clave en la rivalidad entre Rey Mysterio y Eddie Guerrero, pues ambos se disputaron la “custodia” del pequeño.

¿A qué equipo de la Liga BBVA MX le va?

De acuerdo con una charla que tuvo con el portal Marca hace algunos años, Dominik Mysterio tenía un cariño especial por el Cruz Azul de la Liga BBVA MX; sin embargo, y después de que sus primos lo convencieran, optó por irle al América a partir de los 9 años.

Dominik Mysterio, ¿posible Megacampeón de la AAA?

Dominik Mysterio estuvo a punto de obtener el triunfo en la lucha por el Megacampeonato de la AAA en la pasada Triplemanía, aunque, al final, un descuido terminó por quitarle esta oportunidad. Ante ello, no se descarta que “El Sucio Dom” vuelva a intentarlo en el próximo magno evento de la empresa.