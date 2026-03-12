Donald Trump le da la bienvenida a Irán a la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero advierte un posible DAÑO COLATERAL

La guerra que mantiene Estados Unidos e Irán y que ha orillado al representativo iraní a desmarcarse y alejarse de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, también ha detonado a Donald Trump a reccionar al respecto.

Trump, muy a su estilo no le ha cerrado la puerta a la Selección de Irán y al contrario invita a que participen en el Mundial aunque paralelamente les advierte de un posible DAÑO COLATERAL que podría poner en riesgo su seguridad, lo que pone más tensión al tema.

Irán, a través de su ministro de Deportes, Ahman Donyamali dijo a la televisión local que tras los ataques y situación bélica no existen las condiciones para tener tal representación. Eso ya se veía venir y la opinión internacional adelantaba que no era posible asistir al país del cual estás recibiendo fuego.

"Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, comentó el político que atiende los temas deportivos en Irán, que además del Mundial tiene temas mucho más importantes que tratar.

El mensaje de Trump sobre IRÁN en el Mundial del 2026

"La Selección Nacional de Fútbol de Irán es bienvenida a la Copa del Mundo, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP", comentó Trump y Truth Social.

FIFA, en silencio sobre la salida de Irán del Mundial 2026

Aunque las palabras del ministro iraní parecen ser oficiales para descartar a Irán en el Mundial, y la respuesta de Trump ahuyenta más su participación, FIFA como el organizador y regidor no ha anunciado una postura ante la inminente deserción y tampoco si activará un proceso para colocar a otro combinado nacional.

A tres meses del inicio del Mundial, debe haber una solución ante ese tema pues un país que se integre deberá de realizar un proceso logístico, migratorio y deportivo para su inclusión.