América anuncia operación exitosa sobre tendón de Aquiles de Luis Ángel Malagón y el tiempo OFICIAL de recuperación

El portero del América Luis Ángel Malagón fue operado con éxito del tendón de Aquiles de la pierna izquerda en Guadalajara, informó el equipo azulcrema y también fue claro en su comunicado sobre el duro pronóstico de recuperación que se podría extender a ocho meses.

La lesión en Concachampions de Malagón ante el Philadelphia Union será la prueba más grande para el jugador que tenía pie y medio en el barco de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA. Ahora Malagón afrontará el proceso de recuperación de esta ruptura de tendón de Aquiles que en su momento condicionó carreras como la de Javier Zanetti y dejó fuera de un Mundial a David Beckham en 2010.

El tiempo de recuperación total de nuestro arquero será entre 6 y 8 meses.

Malagón así se aleja por los ocho meses de recuperación de este torneo de Liga MX, Concachampions, amistosos de Selección Mexicana y Mundial del 2026, y también se perderá gran parte del siguiente torneo Apertura 2026.

Más temprano este jueves, algunos medios en su arribo a Guadalajara vieron a Malagón y el arquero se mostró tranquilo y recordó que muchos de los arqueros compañeros como Ochoa o Rangel, se han acercado personalmente para compartir su apoyo y solidaridad.

¿Qué sucederá con el arco del América y de la Selección Mexicana?

Luego de que André Jardine decidiera mandar a Malagón a Concachampions y jugar con Cota en Liga MX, parece que el veterano Rodolfo Cota se quedará en ese puesto y será Fernando Tapia quien vaya al torneo internacional o bien se alternen.

Donde existe una incógnita mayor y es tema de análisis, es sobre los porteros de México en el Mundial y se rumora que serán Memo Ochoa, Raúl Rangel quien hizo público su mensaje de apoyo a Malagón, y la tercera plaza en la que está en el aire y se dice podría ser para Andrés Gudiño, Acevedo o hasta Padilla del Athletic de Bilbao.