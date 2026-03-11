¡Irán se baja del Mundial 2026! La declaración de su ministro de Deportes que desató polémica

El Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, aún está a meses de distancia, pero ya enfrenta una controversia que podría sacudir al fútbol internacional: Irán anunció que su selección no participará en la Copa del Mundo 2026.

En una reciente declaración del ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, generó especulación sobre la posibilidad de que la selección iraní no participe en la Copa del Mundo, en medio de crecientes tensiones políticas. Las palabras del funcionario iraní han abierto un debate sobre la relación entre política, diplomacia y deporte, especialmente en un contexto internacional marcado por conflictos y sanciones.

¿Qué dijo el ministro de Deportes de Irán?

“Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”, señaló el ministro, según la agencia DPA; esto en referencia a los ataques de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero d 2026, en los que murió el ayatolá Ali Jamenei.

“Considerando las acciones maliciosas contra Irán, nos impusieron dos guerras en ocho o nueve meses y miles de nuestros ciudadanos murieron. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, agregó el ministro iraní cuyas declaraciones vuelven a poner sobre la mesa un viejo debate: ¿puede el deporte mantenerse al margen de los conflictos políticos internacionales? Eventos globales como los Juegos Olímpicos o la Copa del Mundo han enfrentado en el pasado boicots, tensiones diplomáticas y disputas entre gobiernos.

La FIFA rechaza versiones de obstáculos para que Irán participe en el Mundial 2026.

Durante una reunión entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se abordó el tema de la participación de la selección iraní en el torneo. Según lo expuesto, el mandatario estadounidense aseguró que el equipo no enfrentará inconvenientes para competir en la Copa del Mundo 2026.

A través de su cuenta de Instagram, Infantino explicó que el encuentro con Trump se centró en los preparativos del Mundial 2026 y el entusiasmo creciente a medida que se acerca el torneo, que comenzará en aproximadamente 93 días. De acuerdo con Infantino, Trump reiteró que la selección iraní es bienvenida para participar en el torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canada y México, disipando así las dudas acerca de posibles restricciones para el equipo.

