Dónde y en qué estadio juegan Club América y Columbus Crew por la Leagues Cup

La Leagues Cup 2026 entra en una etapa decisiva con los Cuartos de Final y uno de los partidos que tendrá actividad este miércoles será Club América vs. Columbus Crew. Las Águilas, con estadio confirmado, llegan a esta instancia después de superar la primera fase y buscarán avanzar a las Semifinales ante un rival de la MLS.

El encuentro entre América y Columbus Crew tendrá como escenario un estadio ubicado en California, Estados Unidos. Será la tercera ocasión en la que ambos equipos se enfrenten oficialmente, después de los antecedentes que protagonizaron en la Campeones Cup 2024 y la Leagues Cup 2023.

Emilio Lara and Diego Arriaga of Americaduring the match between America vs (and) Portland Timbres as part of the Leagues Cup 2026 Group Stage at Providence Park Stadium, on August 09, 2026 in Portland, Oregon, United States.|Jose Hernandez/Jose Hernandez

¿Dónde se juega Club América vs Columbus Crew por la Leagues Cup 2026?

El encuentro entre Club América y Columbus Crew se disputará en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California. El inmueble será la sede del partido correspondiente a los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026.

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El estadio fue inaugurado en 2003 y cuenta con una capacidad para 27 mil espectadores. El recinto forma parte de un complejo deportivo ubicado en el campus de la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills, aproximadamente a 23 kilómetros al sur de Los Ángeles.

Jugador del América es considerado el mejor de la Leagues Cup|Crédito: @ClubAmerica / X

Los detalles de la sede del partido entre América y Columbus Crew

América llega a este compromiso después de conseguir dos victorias y un empate en la primera fase de la Leagues Cup 2026. Las Águilas vencieron 3-1 a San Diego FC y Portland Timbers, mientras que igualaron 1-1 ante Austin FC y posteriormente perdieron en la definición por penales.

Por su parte, Columbus Crew también avanzó después de sumar resultados positivos en sus tres partidos. El equipo de la MLS derrotó 3-1 a Atlas y 2-1 a Pachuca, además de superar a Pumas en los penales tras empatar 1-1 durante los 90 minutos.

Columbus Crew festeja su gol ante el Atlas en la Leagues Cup 2026.|Barbara Perenic/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

¿A qué hora se juega América vs Columbus Crew?

El partido se disputará este miércoles 26 de agosto a las 20:45 horas, tiempo del centro de México. El silbatazo inicial tendrá lugar en el Dignity Health Sports Park y el ganador conseguirá uno de los boletos disponibles para las Semifinales de la Leagues Cup 2026.

El antecedente más reciente entre ambos equipos ocurrió en la Campeones Cup 2024. En aquella ocasión, Columbus Crew y América empataron 1-1 durante los 90 minutos, pero las Águilas consiguieron imponerse 5-4 en la definición por penales.

El otro enfrentamiento se produjo en la Leagues Cup 2023, cuando Columbus Crew goleó 4-1 al América. Ahora buscarán la revancha en suelo californiano.

