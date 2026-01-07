TV Azteca transmitirá EN VIVO el E-Prix de la Ciudad de México de la Fórmula E

La temporada 2025/26 del ABB FIA Formula E World Championship entra en un punto clave y lo hace en uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo mundial. La Ciudad de México vuelve a ser protagonista y, esta vez, con transmisión abierta para todos los aficionados.

El Mexico City E-Prix no solo representa el regreso de la Fórmula E al Autódromo Hermanos Rodríguez, también marca una fecha simbólica para el campeonato eléctrico, que sigue consolidándose como una de las categorías más atractivas y competitivas del automovilismo internacional.

Para la afición mexicana, el atractivo es doble: una carrera de alto nivel y la posibilidad de seguirla totalmente en vivo a través de TV Azteca, llevando la acción a millones de hogares en todo el país.

A lo largo de los últimos años, el E-Prix de la Ciudad de México se ha convertido en una parada clave del calendario. La altitud, el trazado técnico y el ambiente del Foro Sol han sido factores determinantes que suelen marcar diferencias deportivas, al punto de que varios ganadores en esta pista terminaron peleando —y ganando— el campeonato.

Además, esta edición llega con ingredientes extra: nuevos ajustes técnicos, estrategias más agresivas con el Attack Mode y una parrilla cada vez más pareja, donde los errores se pagan caro.

Horario y dónde ver EN VIVO el E-Prix de la Ciudad de México

La transmisión del E-Prix de la Ciudad de México será este sábado 10 de enero a la 1:50 PM, EN VIVO por el canal A Más, así como a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes.

Una cita imperdible para los fans del automovilismo y una nueva oportunidad para que la Ciudad de México vuelva a brillar en el calendario internacional.