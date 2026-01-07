México vuelve a marcar el inicio del automovilismo mundial en 2026 con la Fórmula E

La temporada 2026 del automovilismo mundial no comenzará en Europa ni en Medio Oriente. Arrancará en la Ciudad de México.

La ABB FIA Formula E World Championship eligió al Autódromo Hermanos Rodríguez como escenario de la Ronda 2 de la Temporada 12, programada para el sábado 10 de enero, consolidando a México como una de las sedes más importantes del campeonato.

No se trata de una carrera más: el Mexico City E-Prix 2026 será la competencia número 150 en la historia de la Fórmula E, un hito que resume más de una década de evolución tecnológica, deportiva y de conexión con nuevas audiencias.

México, el escenario donde se escriben campeonatos

Desde su debut en el calendario, la Ciudad de México se ha convertido en una plaza especial para la Fórmula E. Será la décima ocasión que el campeonato visite el Autódromo Hermanos Rodríguez, una cifra que solo unas pocas sedes han alcanzado en la historia de la categoría.

El dato que alimenta la expectativa es contundente: los últimos tres ganadores del E-Prix de México terminaron coronándose campeones del mundo esa misma temporada. En otras palabras, ganar en CDMX no es solo prestigio… es una señal.

Jake Dennis llega como líder y con recuerdos positivos

Uno de los focos estará puesto en Jake Dennis, quien llega a México como líder del campeonato tras dominar la carrera inaugural en Sao Paulo. El británico ya sabe lo que es ganar en suelo mexicano y fue, además, el primer vencedor de la era GEN3 en esta pista.

El piloto de Andretti busca aprovechar ese arranque sólido para consolidarse desde temprano como el hombre a vencer en la temporada.

Un circuito exigente, sin margen de error

El Autódromo Hermanos Rodríguez presenta uno de los mayores retos del calendario.

Con 2,240 metros sobre el nivel del mar, el impacto de la altitud exige una gestión milimétrica de energía, temperatura y ritmo de carrera.

La acción se concentra en sus 16 curvas, con el Attack Mode ubicado en la zona del estadio del Foro Sol, uno de los puntos más icónicos del campeonato, donde la cercanía del público transforma cada vuelta en una prueba de nervios.

Ganadores múltiples y un legado que pesa

En la parrilla actual, solo dos pilotos han logrado ganar más de una vez en México: Pascal Wehrlein y Lucas di Grassi, nombres que refuerzan el carácter histórico de esta cita.

La relación entre México y la Fórmula E no se limita a la capital. El campeonato también dejó huella en Puebla en 2021, confirmando que el país se ha convertido en un territorio clave para el crecimiento de la categoría eléctrica.

Con más de 22 millones de personas en su zona metropolitana y una afición reconocida por su intensidad, la Ciudad de México vuelve a colocarse en el centro del mapa del automovilismo mundial.