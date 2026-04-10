¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la pelea Gallo Estrada vs Nasukawa, combate de peso gallo en Japón?

Se enfrentarán en Japón, el mexicano Juan Francisco Gallo Estrada ante el nipón Tenshin Nasukawa quien tiene como ventajas la juventud, el hambre y pelear en casa, en tanto que el azteca goza de una trayectoria extraordinaria, una experiencia brutal enfrentando a los mejores del mundo y el deseo de tener una recta final de carrera que lo lleve a un título del mundo.

Gallo Estrada ya dio el peso en Japón, se preparó como es costumbre al límite y con una mentalidad profesional y el pleito será de mucha expectativa por ver el momento real del ex campeón oriundo de Puerto Peñasco.

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Lo que tienes que saber de la pelea Gallo Estrada vs Nasukawa

Gallo Estrada se mide ante Nasukawa, la pelea 49 de su trayectoria de las cuales ha ganado 45 duelos con 28 nocauts y han perdido cuatro combates con una pelea por nocaut.

Su última pelea fue ante Karim Arce en junio del 2025 venciéndolo en Hermosillo, Sonora. En sus últimas cinco peleas, tiene una derrota y fue ante un tipo actualmente top 10 libra por libra como lo es Jesse Sam Rodríguez.

Con un porcentaje de 62.22 por ciento en nocauts el Gallo Estrada tiene un enfrentamiento determinante a sus 35 años de edad.

En lo que respecta a Nasukawa, tiene siete victorias con un par de nocauts y suma una derrota la cual fue precisamente su último pleito ante Takuma Inoue.

Con 27 años y jugando de local, espera que el duelo en Japón le aporte la motivación que necesita para la pelea más importante de su carrera por lo que representa Gallo Estrada en el mundo.