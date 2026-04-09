Julio César Chávez, de casi retirarse en su debut a ganar más de 100 peleas como profesional

Los libros de historia, así como millones de aficionados alrededor del país, colocan a Julio César Chávez como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos gracias a su estilo de lucha arriba del ring; sin embargo, ¿sabías que este estuvo a punto de retirarse en su debut?

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México puede presumir contar con uno de los mejores boxeadores de la historia en el nombre de Julio César Chávez, quien a lo largo de su carrera como profesional sumó más de 100 victorias, lo que lo convierte en un ejemplo a seguir dentro del ring para quienes han comenzado su carrera en este deporte.

¿Julio César Chávez estuvo a punto de retirarse en su debut?

Con apenas 17 años de edad, Julio César Chávez hizo su debut profesional el 5 de febrero de 1980 en Culiacán, Sinaloa. Su rival fue Andrés Félix, un pugilista que ya tenía más experiencia en el ring y que, en esencia, hizo que el debut de “El César” fuera uno de los momentos más complicados de su vida.

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Al final, Julio César Chávez se quedó con la victoria a través de un triunfo técnico, mismo que generó que, en ese mismo año, obtuviera nueve victorias más. Sin embargo, durante una charla con ESPN nuestro analista deportivo comentó que pensó seriamente en “tirar la toalla” en su pelea de debut.

De acuerdo con sus palabras, el nacido en Ciudad Obregón mostró un cansancio que nunca había sentido antes; además, se mostró sorprendido por el dominio que Félix tuvo en varios lapsos de la pelea, por lo que aseguró que, si hubiera perdido la misma, probablemente se hubiera retirado del profesionalismo.

¿Cuál es el palmarés de Julio César Chávez?

A lo largo de su carrera como profesional, Julio César Chávez disputó un total de 115 combates, mismos en donde obtuvo 107 victorias, dos empates y seis derrotas. De estos triunfos, 87 se dieron por la vía del cloroformo, lo cual habla del impacto que el mexicano tenía en el ring.