Brian Gutiérrez: cuál es el sueldo del jugador mundialista en Chivas

Chivas busca ser uno de los equipos protagónicos del Apertura 2026 luego de sumar su primera victoria ante Juárez FC. Brian Gutiérrez es uno de los jugadores clave para el plan de juego de Gabriel Milito. Dado que en apenas una temporada con el cuadro tapatío logró ser llamado a la Selección Mexicana para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, muchos se preguntan por su sueldo.

El jugador mexicoamericano llegó a Verde Valle por una cifra cercana a los 4.5 millones de dólares. Según cifras de Capology, Brian Gutiérrez cuenta con un sueldo de 860 mil dólares anuales en Chivas, además de contar con un contrato hasta junio de 2030.

Brian Gutiérrez llegó a Chivas en el torneo Clausura 2026|Instagram: Brian Gutiérrez

El talento mexicoamericano en Chivas rumbo al Apertura 2026

Chivas tiene a 6 futbolistas de doble nacionalidad mexicana y estadounidense registrados oficialmente en la Liga BBVA MX para este Apertura 2026: Brian Gutiérrez, Daniel Aguirre, Richard Ledezma, Jonathan Pérez, Efraín Álvarez y Leonardo Sepúlveda.

Todos ellos, con excepción de Leonardo Sepúlveda, han sumado minutos en el presente torneo bajo la dirigencia de Gabriel Milito, lo cual demuestra la importancia que tiene el mercado de Estados Unidos para el proyecto que Chivas encabeza.

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Brian Gutiérrez, uno de los jugadores más valioso de Chivas

De acuerdo con Transfermarkt, Brian Gutiérrez cuenta con un precio de 9.13 millones de dólares, siendo superado solo por Armando González y Roberto Alvarado como los jugadores más valiosos dentro de Chivas. El precio de la “Hormiga” se encuentra en los 17.13 millones de dólares, mientras que el “Piojo” Alvarado está en los 11.42 millones de dólares.

Brian Gutiérrez es uno de los jugadores más valiosos de Chivas|X: Chivas

Hay dos jugadores en Chivas que cuentan con el mismo precio de mercado que Brian Gutiérrez: Raúl Rangel y Jordan Carrillo. El caso del portero rojiblanco su alza de precio se debe a su papel en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, mientras que Jordan Carrillo fue una figura clave para que Pumas disputara la final ante Cruz Azul en el Clausura 2026.

