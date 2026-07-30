David Medrano, sobre las críticas de Chicharito a Chivas: “Un equipo que te pagó 4 millones en dos años, lo menos que deberías tener es agradecimiento”
La novela entre Javier ‘Chicharito’ Hernández y el conjunto de Guadalajara sumó un nuevo y candente capítulo tras las recientes declaraciones del delantero mexicano
La novela entre Javier 'Chicharito' Hernández y el conjunto de Guadalajara sumó un nuevo y candente capítulo tras las recientes declaraciones del delantero mexicano, asegurando que en Chivas perdió las ganas de jugar al futbol y que el club no lo respaldó ni cuidó adecuadamente, las cuales provocaron una respuesta tajante por parte de David Medrano. El reconocido periodista de TV Azteca Deportes no se guardó nada y criticó fuertemente la postura del atacante hacia la directiva e institución rojiblanca.
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El detonante fue el descontento manifestado por Chicharito respecto a su segunda etapa con las Chivas y la forma en que se dio su salida. Ante esto, David Medrano cuestionó duramente la memoria y la actitud del canterano tapatío, recordando el esfuerzo económico sustancial que realizó el cuadro tapatío para concretar su esperado regreso a la Liga BBVA MX.
¿Qué dijo David Medrano sobre declaraciones de Chicharito?
David Medrano fue contundente al poner cifras sobre la mesa para dimensionar la inversión realizada por la dirigencia encabezada por Amaury Vergara:
"Un equipo que te pagó 4 millones en dos años, lo menos que deberías tener es agradecimiento".
Con esta contundente frase, el comunicador enfatizó que, más allá del rendimiento deportivo en la cancha, el cual estuvo seriamente marcado por constantes lesiones y pocos minutos de juego, la institución rojiblanca cumplió cabalmente con las altas pretensiones financieras del jugador.
Dentro del análisis de la prensa deportiva, la postura de Medrano refleja el sentir de un amplio sector de la afición y los medios. Para el periodista, el Guadalajara apostó fuertemente por el impacto mediático y el liderazgo del ídolo en su retorno; por ello, considerar que la institución le falló resulta una postura injusta cuando el club desembolsó una suma millonaria.
@lasdemedrano CHICHARITO OTRA VEZ SE LANZA VS CHIVAS🔥 LIRA Y EL INTERÉS DEL MÓNACO FRANCÉS🚨 LA MLS LE VUELVE A GANAR A LA LIGA MX🏟️ DAVID MEDRANO NOTICIAS . #futbol #noticias #deporte ♬ sonido original - David Medrano | DEPORTES
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¿Dónde jugará Chicharito Hernández la próxima temporada?
La relación entre Chicharito y Chivas culmina así con un sabor amargo, marcado por la controversia mediática. Javier Hernández continuará su carrera con el equipo de Atlético Dallas de la USL Championship en el año 2027.