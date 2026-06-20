Holanda vs Suecia: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el segundo partido de Países Bajos en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 trae uno de los partidos más llamativos del día: Holanda contra Suecia. El duelo en el NRG Stadium de Houston podría comenzar a perfilar al líder del Grupo F, en una zona que luce mucho más cerrada de lo esperado.

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Países Bajos llega con la necesidad de reaccionar. La Naranja Mecánica dejó escapar la victoria en su debut ante Japón tras recibir el 2-2 en los minutos finales, un empate que dejó sensaciones encontradas dentro del equipo de Ronald Koeman. Hubo buenos momentos futbolísticos, pero también desconcentraciones defensivas que terminaron costando caro.

Virgil van Dijk, elegido el mejor jugador de aquel encuentro, fue claro tras el empate: el equipo mostró orden durante buena parte del partido, pero necesita manejar mejor los cierres si quiere aspirar a cosas grandes en el torneo.

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Del otro lado aparece una Suecia encendida. Los escandinavos fueron una auténtica aplanadora en su debut tras golear 5-1 a Túnez, resultado que incluso terminó provocando la destitución del técnico tunecino. El equipo de Graham Potter mostró equilibrio, agresividad y una pegada brutal al frente.

La dupla ofensiva conformada por Alexander Isak y Viktor Gyökeres será una amenaza constante para una defensa neerlandesa que dejó dudas.

En el historial, Holanda mantiene ventaja con 12 victorias por 8 de Suecia, además de 5 empates. Sin embargo, este choque promete ser mucho más parejo de lo que dicen los números.

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¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Holanda vs Suecia?

El partido entre Holanda y Suecia se disputará este sábado 20 de junio.

Horario del partido en el centro de México: 11:00 AM

Sede: Houston, Texas.

En México, podrás verlo completamente EN VIVO y GRATIS por Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes.

La transmisión arrancará desde las 10:40 AM con toda la previa, análisis y cobertura especial.

El pronóstico luce cerrado, pero si ambos mantienen el nivel mostrado en su debut, estamos ante uno de los mejores partidos de esta Jornada 2.