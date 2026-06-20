Fecha y HORARIO para ver Alemania vs Costa de Marfil, partido del Grupo E de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Alemania podría asegurar su participación en la ronda de eliminación directa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ si consigue un triunfo en la segunda jornada de actividad del Grupo E. El encuentro no será sencillo porque enfrente tendrá a Costa de Marfil, el segundo lugar del sector.

Los alemanes golearon a Curazao 7-1 mientras que los marfileños se impusieron con un gol agónico sobre Ecuador, los otros rivales del sector, durante la primera fecha de actividad. Ahora, el ganador del encuentro aseguraría el primer lugar del Grupo E y hasta este momento le daría la posibilidad de enfrentar al tercer lugar del Grupo C, que por ahora es Escocia. Por eso, el duelo entre germanos y marfileños es clave para el desarrollo del torneo.

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La probabilidad de victoria del modelo analítico de Google favorece a Alemania con un 63 por ciento. Dentro del mismo es más factible un empate que el triunfo de los marfileños. Según el modelo, que el juego acabe empatado tiene un 21 por ciento de suceder sobre el 16 por ciento de la victoria del representante africano.

Históricamente, Die Manschsaft ha enfrentado a Costa de Marfil una sola vez en un partido amistoso celebrado en 2009. El duelo, disputado en la Veltins-Arena, acabó 2-2 con un doblete de Lukas Podolski y tantos de Emmanuel Eboué y Seydou Doumbia. Desde entonces han pasado 17 años y Manuel Neuer es el único futbolista que repetirá. El guardameta entró de cambio para la parte complementaria de ese duelo y ahora está en su último mundial con el cuadro alemán.

¿Cuál es el horario del juego entre Alemania y Costa de Marfil?

El duelo entre Alemania y Costa de Marfil está programado para arrancar a las 2:00 p.m., tiempo del Centro de México, en el Estadio de Toronto. El hombre encargado de impartir justicia será el paraguayo Juan Gabriel Benítez Mareco, quien será acompañado por sus compatriotas Eduardo Cardozo y Milcíades Saldívar.