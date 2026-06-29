Dónde y en qué estadio se juega el partido Alemania vs. Paraguay del Mundial 2026

El enfrentamiento entre Alemania y Paraguay forma parte de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La FIFA confirmó que este compromiso corresponde al partido 74 del campeonato y se disputará en territorio estadounidense, dentro de una fase en la que cada encuentro define la continuidad o eliminación de uno de los equipos.

La FIFA programó el encuentro en el Boston Stadium, nombre oficial que utiliza el organismo durante el Mundial 2026 para identificar la sede ubicada en Foxborough, Massachusetts. Ese inmueble corresponde al estadio conocido comercialmente como Gillette Stadium y alberga varios encuentros de la Copa del Mundo dentro del calendario oficial del torneo.

¿Cómo es el estadio donde se disputa el Alemania vs. Paraguay?

Boston Stadium cuenta con una capacidad superior a los 65 mil espectadores y se ubica a unos 35 kilómetros del centro de Boston. Además de partidos de la fase de grupos, el recinto también recibió encuentros de eliminación directa, lo que lo convierte en uno de los escenarios más importantes de la competencia.

Alemania avanzó a 16avos como líder de grupo.

El escenario abrió sus puertas en 2002 y habitualmente funciona como casa de los New England Patriots de la NFL y del New England Revolution de la MLS. Para el Mundial, la FIFA lo incluyó entre las sedes de mayor actividad gracias a su infraestructura, conectividad y capacidad para albergar partidos de eliminación directa.

Fecha y horario oficiales del Alemania vs. Paraguay

El calendario oficial establece que el partido se juega el lunes 29 de junio de 2026. La FIFA fijó el silbatazo inicial para las 16:30 horas del Este (ET), horario utilizado por el organismo en toda la programación oficial del campeonato.

Paraguay avanzó como tercero del Grupo D.

Esa franja corresponde al desarrollo de la segunda jornada de los dieciseisavos de final, que incluye tres encuentros distribuidos durante el mismo día. El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Francia y Suecia, programado para el 30 de junio.

