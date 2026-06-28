México se medirá ante Ecuador en la ronda de los 16avos de final y les saca ventaja a los sudamericanos, según los últimos resultados. No obstante, es el rival más fuerte de todos los terceros lugares que clasificaron a la ronda final. Pero, en caso de derrotar a La Tri, el equipo azteca se enfrentaría a estas selecciones hasta llegar a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La afición mexicana está cada vez más ilusionada con el papel de México en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ y no es para menos, pues por primera vez ganó sus 3 partidos de la fase de grupos, por lo que avanzó a la ronda final como líder del Grupo A. Pero ahora tendrá una dura encomienda al enfrentarse a la selección que clasificó a la justa veraniega como segunda de la Eliminatoria de Conmebol, solo por debajo de Argentina.

Si México le gana a Ecuador se enfrentaría a estas selecciones: paso a paso hasta llegar a la final del Mundial 2026|IA

Los posibles cruces de México en el Mundial 2026

México y Ecuador se medirán en los 16avos de final y, en caso de avanzar, el equipo azteca se medirá ante una de las mejores selecciones del mundo, como lo es Inglaterra. No obstante, República del Congo puede dar la sorpresa en la ronda de los octavos de final.

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Mientras que en los cuartos de final se puede enfrentar a Brasil, Japón, Costa de Marfil o Noruega. Entretanto, la semifinal será más compleja, ya que se podría enfrentar a la reciente campeona del mundo



Argentina

Cabo Verde

Australia

Egipto

Suiza

Argelia

Colombia

Ghana.

México vs. Ecuador, solo por Azteca Deportes

México y Ecuador jugarán los 16avos de final este martes 30 de junio en punto de las 6:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.