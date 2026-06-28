Si México le gana a Ecuador se enfrentaría a estas selecciones: paso a paso hasta llegar a la final del Mundial 2026
El equipo azteca tendrá un duro duelo ante los sudamericanos, aunque así serán de complicados sus siguientes rivales en caso de avanzar
México se medirá ante Ecuador en la ronda de los 16avos de final y les saca ventaja a los sudamericanos, según los últimos resultados. No obstante, es el rival más fuerte de todos los terceros lugares que clasificaron a la ronda final. Pero, en caso de derrotar a La Tri, el equipo azteca se enfrentaría a estas selecciones hasta llegar a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
La afición mexicana está cada vez más ilusionada con el papel de México en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ y no es para menos, pues por primera vez ganó sus 3 partidos de la fase de grupos, por lo que avanzó a la ronda final como líder del Grupo A. Pero ahora tendrá una dura encomienda al enfrentarse a la selección que clasificó a la justa veraniega como segunda de la Eliminatoria de Conmebol, solo por debajo de Argentina.
Los posibles cruces de México en el Mundial 2026
México y Ecuador se medirán en los 16avos de final y, en caso de avanzar, el equipo azteca se medirá ante una de las mejores selecciones del mundo, como lo es Inglaterra. No obstante, República del Congo puede dar la sorpresa en la ronda de los octavos de final.
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Mientras que en los cuartos de final se puede enfrentar a Brasil, Japón, Costa de Marfil o Noruega. Entretanto, la semifinal será más compleja, ya que se podría enfrentar a la reciente campeona del mundo
- Argentina
- Cabo Verde
- Australia
- Egipto
- Suiza
- Argelia
- Colombia
- Ghana.
México vs. Ecuador, solo por Azteca Deportes
México y Ecuador jugarán los 16avos de final este martes 30 de junio en punto de las 6:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.