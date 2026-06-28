Calendario de 16avos y cuadro final del Mundial 2026 en PDF para imprimir | ACTUALIZADO

Así como dejamos un PDF completo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, también ya está disponible el calendario actualizado con todos los cruces de los 16avos de final confirmados, así como el cuadro rumbo a los Octavos, Cuartos, Semifinales y la Gran Final del torneo. El documento se puede descargar e imprimir para seguir el resto del torneo.

La Selección Nacional de México avanzó a los dieciseisavos de final después de pasar líder de su grupo. La Selección Mexicana juega ante Ecuador en el Estadio Ciudad de México. El equipo de Javier Aguirre volvería a jugar en el ex Estadio Azteca si avanza a Octavos. Los aztecas quieren el boleto a la siguiente ronda ante los de Sudamérica.

|Mexsport

TE PUEDE INTERESAR: OFICIAL: Ecuador es el RIVAL de México en los 16avos de final del Mundial 2026

PDF para descargar el calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Toca la imagen para ver el PDF actualizado del Mundial 2026 con todos los cruces de 16avos de final y el cuadro final.

¿Qué selecciones se clasificaron a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Grupo A: México y Sudáfrica

y Sudáfrica Grupo B: Suiza, Canadá y Bosnia

Suiza, Canadá y Bosnia Grupo C: Brasil y Marruecos

Brasil y Marruecos Grupo D: Estados Unidos, Australia y Paraguay

Estados Unidos, Australia y Paraguay Grupo E: Alemania, Costa de Marfil y Ecuador

Alemania, Costa de Marfil y Ecuador Grupo F: Países Bajos, Japón y Suecia

Países Bajos, Japón y Suecia Grupo G: Bélgica y Egipto

Bélgica y Egipto Grupo H: España y Cabo Verde

España y Cabo Verde Grupo I: Francia, Noruega y Senegal

Francia, Noruega y Senegal Grupo J: Argentina, Austria y Argelia

Argentina, Austria y Argelia Grupo K: Colombia y Portugal

Colombia y Portugal Grupo L: Inglaterra, Croacia y Ghana

TE PUEDE INTERESAR: La FIFA confirmó el récord de asistencia en el Estadio Ciudad de México durante el partido de México

|X: Mi Selección MX

Los resultados de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sábado, 13 de junio de 2026 – Fecha 1 – México 2-0 Sudáfrica – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 13:00 horas — Grupo A

Jueves, 18 de junio de 2026 – Fecha 2 – México 1-0 Corea del Sur – Estadio Guadalajara (Jalisco, México) – 19:00 horas — Grupo A

Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – México vs. Chequia – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 19:00 horas — Grupo A

Martes, 30 de junio de 2026 — 16avos de final — México v Ecuador - Estadio CDMX (Ciudad de México, México)

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

El Día del Padre que ningún aficionado mexicano puede olvidar por culpa de Martinoli|Azteca Deportes

México vs Ecuador, fecha y horario de la transmisión del partido de dieciseisavos de final

El partido entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será este martes 30 de junio en punto de las 6:30 pm (tiempo del centro de México) a través del Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en compañía de los mejores narradores del mundo.

