Calendario de 16avos y cuadro final del Mundial 2026 en PDF para imprimir | ACTUALIZADO
Se definieron todos los cruces de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y comienza la ilusión de México
Así como dejamos un PDF completo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, también ya está disponible el calendario actualizado con todos los cruces de los 16avos de final confirmados, así como el cuadro rumbo a los Octavos, Cuartos, Semifinales y la Gran Final del torneo. El documento se puede descargar e imprimir para seguir el resto del torneo.
La Selección Nacional de México avanzó a los dieciseisavos de final después de pasar líder de su grupo. La Selección Mexicana juega ante Ecuador en el Estadio Ciudad de México. El equipo de Javier Aguirre volvería a jugar en el ex Estadio Azteca si avanza a Octavos. Los aztecas quieren el boleto a la siguiente ronda ante los de Sudamérica.
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PDF para descargar el calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Toca la imagen para ver el PDF actualizado del Mundial 2026 con todos los cruces de 16avos de final y el cuadro final.
¿Qué selecciones se clasificaron a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?
- Grupo A: México y Sudáfrica
- Grupo B: Suiza, Canadá y Bosnia
- Grupo C: Brasil y Marruecos
- Grupo D: Estados Unidos, Australia y Paraguay
- Grupo E: Alemania, Costa de Marfil y Ecuador
- Grupo F: Países Bajos, Japón y Suecia
- Grupo G: Bélgica y Egipto
- Grupo H: España y Cabo Verde
- Grupo I: Francia, Noruega y Senegal
- Grupo J: Argentina, Austria y Argelia
- Grupo K: Colombia y Portugal
- Grupo L: Inglaterra, Croacia y Ghana
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Los resultados de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
- Sábado, 13 de junio de 2026 – Fecha 1 – México 2-0 Sudáfrica – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 13:00 horas — Grupo A
- Jueves, 18 de junio de 2026 – Fecha 2 – México 1-0 Corea del Sur – Estadio Guadalajara (Jalisco, México) – 19:00 horas — Grupo A
- Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – México vs. Chequia – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 19:00 horas — Grupo A
- Martes, 30 de junio de 2026 — 16avos de final — México v Ecuador - Estadio CDMX (Ciudad de México, México)
TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS
En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.
México vs Ecuador, fecha y horario de la transmisión del partido de dieciseisavos de final
El partido entre México y Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será este martes 30 de junio en punto de las 6:30 pm (tiempo del centro de México) a través del Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes en compañía de los mejores narradores del mundo.