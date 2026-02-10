ÚLTIMA HORA: Donovan Carrillo CALIFICA a la FINAL por MEDALLA en Milano Cortina 2026

Donovan Carrillo tuvo un gran debut en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano Cortina 2026. Luego de su participación en el programa corto el mexicano obtuvo un puntaje de 75.56 para avanzar a la Final por medalla a disputarse el viernes 13 de febrero con el programa libre.

Al momento, el canadiense Stephen Gogolev se mantiene en primer lugar del programa corto con un puntaje de 87.41. Por su parte, el segundo lugar es de Kyrylo Marsak de Ucrania con 86.89. Petr Gumennik aparece en tercero con 86.72, seguido de Maxim Naumov con 85.65 y Donovan Carrillo es quinto con 75.56 unidades para clasificarse a la ronda por medallas.

Bajo el ritmo de Hip Hip Chin Chin, el mexicano tuvo una caída en la pista Milán, no obstante, el grado de dificultad de su rutina le dio el pase a la siguiente instancia durante sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno.

"Es un premio. Hay grandes deportistas que no llegan a unos Juegos Olímpicos. Poner a México en el mapa es un plus, ojalá cada vez seamos más...", fueron las palabras de Donovan Carrillo tras su presentación en la pista.

