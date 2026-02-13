Donovan Carrillo: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY viernes 13 de febrero de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en el programa libre durante la final de patinaje artístico; online y por internet de Milano Cortina

Ha llegado el día para Donovan Carrillo. Luego de haber participado en el programa corto de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno, Milano Cortina 2026, el mexicano se presenta este viernes 13 de febrero en el programa libre con sede en el Milano Ice Skating Arena.

Te puede interesar: Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: Fecha y horario para ver a Donovan Carrillo en la final del programa libre de patinaje artístico

Durante su primera presentación, Donovan Carrillo obtuvo un puntaje de 75.56 para avanzar a la siguiente ronda de la competencia bajo la música de Club des Belugas con el tema Hip Hip Chin Chin. Para el programa libre, el mexicano será el segundo atleta en presentarse al haber clasificado en el penúltimo puesto. Esta tarde, nuestro representante pisará la pista bajo la música de Elvis Presley.

¿Qué necesita Donovan Carrillo para ganar medalla?

Participando en el programa libre de patinaje artístico en Milano Cortina 2026, Donovan Carrillo necesita ser de los mejores puntuados en la Arena de Milán para terminar entre los primeros tres puestos y poder subir al podio de los Juegos Olímpicos de Invierno. La calificación final se obtiene sumando el puntaje del programa corto y programa libre.