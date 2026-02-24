Estas son las primeras DOS LUCHAS CONFIRMADAS para AAA Rey de Reyes 2026

Comienza la cuenta regresiva para la llegada del que será, sin duda, uno de los eventos más importantes de la lucha libre mexicana durante este año. La AAA se dice lista para el comienzo de Rey de Reyes 2026, motivo por el cual aquí conocerás las primeras dos luchas confirmadas de este evento.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Como sabes, desde la adquisición de la empresa por parte de la WWE, la AAA ha tenido la oportunidad de expandir su territorio a través de llenos constantes en distintas arenas de México. Ahora, la Tres Veces Estelar espera sacar la casa por la ventana a través de un Rey de Reyes que promete dar mucho de qué hablar.

¿Qué luchas ya están confirmadas para AAA Rey de Reyes 2026?

El primer gran combate que la empresa confirmó desde hace algunas semanas fue el duelo por el Megacampeonato AAA, mismo que enfrentará al campeón Dominik Mysterio frente a El Hijo del Vikingo. Si el “sucio Dom” vence a su rival este ya no lo podrá retar por el título, pero si este pierde tendrá que abandonar la empresa.

Te puede interesar: Padre de Checo Pérez vaticina un gran año en la F1 2026

Te puede interesar: ¿Por qué Elimination Chamber es un evento crucial para John Cena?

Luchas anunciadas para Rey de Reyes. pic.twitter.com/zzxbIkpvV2 — Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) February 22, 2026

La segunda lucha que la AAA confirmó hace apenas unos días guarda relación con el Campeonato de Parejas de la empresa, mismos que ostentan Psycho Clown y Pagano y que tendrán que defender ante The WarRaiders en medio de la posible traición de Pagano a sus compañeros.

En este punto, vale decir que la AAA también espera confirmar el duelo de cuatro esquinas para el Rey de Reyes, en el cual ya se encuentran La Parka y el Original Grande Americano. Finalmente, resta esperar a la confirmación de la lucha por el Campeonato Latinoamericano entree Dr Wagner III y Santos Escobar.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será Rey de Reyes 2026?

Prepárate, pues el evento está más cerca que nunca. La AAA confirmó que Rey de Reyes 2026 se llevará a cabo el sábado 14 de marzo en el Auditorio GNP Seguros del Estado de Puebla en un horario aún por confirmar, por lo que los boletos para este evento ya están a la venta.