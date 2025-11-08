Las dos más grandes goleadas entre Toluca y América en la Liga BBVA MX

El pasado viernes 7 de noviembre comenzó la fecha 17 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y se programaron 3 encuentros. Uno de los duelos protagonistas de esta jornada de sábado 8 de noviembre lo disputarán Toluca y América desde las 19 horas en el Estadio Nemesio Diez.

El partido Toluca vs. América es muy esperado por la afición, ya que los planteles cuentan con un pasado con goleadas entre sí. Ambos equipos de la Liga BBVA MX quieren ser líderes generales, ya que han sumado 34 puntos por igual. Estas son las goleadas que marcaron el pasado de sus encuentros.

Las goleadas de Toluca contra América en la Liga BBVA MX

Uno de los partidos más recordados por la afición de los Diablos es el que finalizó con un resultado de 6-0 a su favor. En el Apertura 2003, Toluca goleó a las Águilas con 3 goles de Cardozo y las anotaciones de Vicente Sánchez y José Salvador Carmona.

Sin embargo, ya en 1975 se había repetido este resultado entre los equipos con goles del ecuatoriano Ítalo Estupiñán, el argentino Héctor Hugo Eugui y los mexicanos Javier Cárdenas y Moisés Figueroa.

Las goleadas de América contra Toluca en la Liga BBVA MX

Las Águilas también tuvieron su momento de goleada frente a los Diablos Rojos en varias oportunidades. En 2009, figuras como Salvador Cabañas y Pável Pardo convirtieron varios goles de un encuentro vibrante que finalizó con un resultado de 7-2.

Sin embargo, en la víspera de este partido tan importante para ambos platenes que están en lo más alto de la tabla, todavía está fresca la goleada de América contra Toluca en el Torneo Clausura 2024. En dicha oportunidad, el resultado fue de 5-1 con actuaciones brillantes de Diego Valdés y Julián Quiñones.