2 millones detienen la salida de Mauricio Pochettino

París, Francia. Dos millones de euros es el motivo por lo que el técnico argentino Mauricio Pochettino no deja de ser el técnico del París Saint-Germain, asegura la prensa francesa.

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Según indica este día el diario L'Équipe, El París Saint-Germain (PSG) y su todavía técnico Mauricio Pochettino aún no han alcanzado un acuerdo para la rescisión del contrato del argentino en el banquillo parisinio para la próxima temporada por motivos económicos relacionados con las primas por resultados.

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Habría un desacuerdo entre ambas partes por unos 2 millones de euros por primas de resultados alcanzados por el PSG durante la temporada y media que Pochettino estuvo como director técnico de la escuadra parisina, señala el diario francés.

La indemnización por el año que queda de contrato se cifra en unos 15 millones de euros para Pochettino y su cuerpo técnico (formado por los españoles Toni Jiménez y Jesús Pérez y los argentinos Miguel D'Agostino y Sebastiano Pochettino).

Desde su llegada como director técnico del PSG en enero de 2021, Pochettino ha conseguido tres títulos: la Supercopa de Francia de 2020, la Copa de Francia en la temporada 2020/2021 y la Ligue 1 en la temporada 2021/2022.



En el París Saint-Germain estiman que el mérito de dos de esos títulos no corresponde al técnico argentino ya que el primero es fruto de la consecución de la Ligue 1 en la temporada anterior disputada cuando él no estaba aún en el banquillo, y respecto al segundo, cuando llegó a París la competición ya estaba muy avanzada.

Faltan pocos días para que regrese el PSG a los entrenamientos



Falta poco menos de una semana para que la plantilla del PSG vuelva a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Camp des Loges el próximo lunes 4 de julio y todavía no se ha anunciado al nuevo técnico, después de que el pasado 10 de junio se informara a Pochettino y su equipo que no forman parte del nuevo proyecto del club francés.

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No obstante, el PSG quiere anunciar la salida de Pochettino antes de oficializar la llegada de su sustituto Cristophe Galtier, con quien L'Équipe asegura que el PSG tiene un acuerdo con su actual club, el Niza, por 8 millones de euros, y con el que le quedan dos temporadas de contrato.

