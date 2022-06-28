El último partido de la Selección Mexicana antes de Qatar 2022

Todo parece indicar que la Selección Mexicana tendría cerrado su calendario de preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022. Este martes 28 de junio se confirmó que antes de la tan esperada cita mundialista, el conjunto azteca disputará tres encuentros amistosos y su último rival antes del debut en el torneo será Suecia.

México enfrentará a Perú en el Rose Bowl de California y a Colombia en el Levi's Stadium de la misma ciudad el próximo 24 y 27 de septiembre, respectivamente, durante la Fecha FIFA de ese mes.

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Tres semanas después, el 16 de noviembre, exactamente; el equipo dirigido por el Tata Martino chocará ante el seleccionado sueco en la ciudad de Girona en España el 16 de noviembre.

¿Cuándo debuta la Selección Mexicana en Qatar 2022?

Seis días después -el 22 de noviembre- la Selección Mexicana hará su debut en la Copa del Mundo de Qatar 2022 frente a Polonia, por lo que ya no daría tiempo de otro partido, tras el enfrentamiento ante Suecia.

El segundo partido de fase de grupos será ante Argentina el 26 de noviembre y cerrará esta instancia frente Arabia Saudita el 30 del mismo mes.

¿Habrá partido de despedida en el Estadio Azteca?

Hace unas semanas, Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que sería complicado que se lleve a cabo un partido de despedida en el Estadio Azteca como suele acostumbrarse cada cuatro años antes de la Copa del Mundo. Esto debido a los tiempos para realizar el viaje a Qatar.

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Por esta razón, todo parece indicar que el último encuentro de preparación de la Selección mexicana, previo a su debut mundialista sería frente a Suecia.