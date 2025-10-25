Dr. Wagner III, por el título de NXT; ¿cuándo y por dónde ver Halloween Havoc?

El arribo del “hijo de la leyenda” al mundo del wrestling no ha pasado desapercibido e, incluso, se ha convertido en uno de los luchadores pertenecientes a la AAA con más oportunidades en Estados Unidos. La presencia de Dr. Wagner III en NXT es una realidad, motivo por el cual vale conocer cuándo y dónde será su lucha en Halloween Havoc.

Fue hace unos días cuando Dr. Wagner III hizo su debut oficial en NXT, tercera marca de la WWE, y su lucha trajo muchos comentarios positivos. No obstante, lo que llamó la atención fue el reto que lanzó a Ethan Page por el Campeonato Norteamericano de la empresa, mismo que se pondrá en juego este fin de semana.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

¿Dr. Wagner III será Campeón Norteamericano de la NXT en Halloween Havoc?

Fue el pasado martes 14 de octubre cuando Dr. Wagner III hizo su debut en la NXT y fue precisamente ahí en donde se confirmó su lucha estelar por el Campeonato Norteamericano de la empresa, el cual se llevará a cabo este sábado 25 de octubre en territorio norteamericano.

Este evento se realizará en la función llamada Halloween Havoc, misma que hace referencia a la celebración y que enfrentará a lo mejor de NXT. Ante ello, debes saber que Dr. Wagner III intentará quedarse con este título, en adición al Campeonato Latinoamericano de la AAA que ostenta, en punto de las 17:00 horas.

Además, es preciso saber que esta función la podrás seguir a través de las plataformas oficiales de la WWE en Español , así como de la AAA. De igual forma, puedes hacerlo mediante una plataforma de streaming, aunque para ello deberás pagar una suscripción mensual.

¿Qué otros luchadores mexicanos estarán en Halloween Havoc 2025?

Otros luchadores pertenecientes a la AAA que estarán en el evento de NXT son La Parka y Mr. Iguana, los cuales confirmaron su participación hace unos días. Ambas superestrellas se verán las caras ante Jevon Evans y Leons Later, una batalla que promete un pronóstico reservado.

