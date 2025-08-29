Nostalgia AAA: Así fue la vez en que Psicosis y Nicho el Millonario se enfrentaron por el nombre

Han sido más de 33 los años de vida de la AAA , una empresa de lucha libre que se ha convertido en una de las mejores no solo de México, sino a nivel mundial. Y ahora, con la adquisición de parte de la WWE, surgen recuerdos de las mejores luchas que la industria ha tenido en su historia.

Una de ellas, sin duda, es aquella que guarda relación con el personaje de Psicosis y Nicho el Millonario, en lo que se convirtió en una de las rivalidades clásicas de la AAA y, por ende, una de las más importantes, motivo por el cual luce interesante recordar cómo se dio y en qué año culminó.

¿Quién es Nicho el Millonario y cuando hizo su debut?

Dionicio Castellano Torres, nombre de pila de Nicho el Millonario, nació el 19 de mayo de 1971 en Tijuana Baja California, por lo que tiene 54 años de edad. Se trata de un elemento que es amante de la lucha libre extrema, lo cual ayudó a que trascendiera la frontera mexicana rumbo a otros países.

Uno de los primeros personajes de Nicho el Millonario fue precisamente, Psicosis; de hecho, gracias a este nombre logró trascender no solo en la AAA, sino también en la WWE, por lo que se convirtió en uno de los favoritos en el público no solo por su técnica, sino por la agresividad que lo caracterizó.

¿Cuándo llegó la segunda edición de Psicosis?

Una vez que Nicho el Millonario confirmara su salida de la AAA rumbo a la WWE, los miembros de la empresa mexicana decidieron darle el nombre de Psicosis a otro luchador, un hecho realmente similar a lo que ocurrió con La Parka y LA Park surgiendo, así, una rivalidad entre los dos.

A su regreso, Nicho notó que su personaje ya era de otro luchador, lo cual trajo consigo una de las rivalidades más fuertes e intensas que la AAA ha tenido en su historia, motivo por el cual la misma tuvo que terminar en uno de los eventos más relevantes de la “Tres Veces Estelar”.

¿En qué año se enfrentaron Psicosis y Nicho el Millonario?

En el año 2025, más precisamente en Triplemanía VIII, se llevó a cabo este vibrante combate entre dos de los representantes más importantes de la lucha libre extrema en México, por lo que se jugaron el nombre frente a miles de personas en la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Jalisco.

Bajo una estipulación de escaleras, con movimientos aéreos y golpes duros, así como la participación de Histeria II, al final fue este luchador quien se quedó con el triunfo luego de apoderarse del maletín que incluía el nombre, por lo que, al término de la contienda, Nicho el Millonario mantuvo este personaje de la misma forma que Psicosis AAA.