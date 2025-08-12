Los luchadores a seguir en la Triplemanía 2025 en México

Se acerca Triplemanía XXXIII, un evento de lucha libre que ha marcado el rumbo de este deporte por más de tres décadas, pero que ahora tendrá un punto de inflexión por la influencia que tendrá WWE, nuevo dueño de AAA y que ha comenzado a operar y crear, por lo que sobre todo para los aficionados es una noticia enorme, pues será la puerta y vía para tener este sábado 16 de agosto a las estrellas de WWE, desde Dominic y Rey Mysterio, hasta El Grande Americano.

La Triplemanía 2025 ha levantado expectativa tal vez como nunca , y es necesario responder una pregunta o varias, ¿Qué es Triplemanía? y ¿Qué luchadores estarán en la cartelera?

¿Qué es Triplemanía?

La Triplemanía es el máximo evento de la AAA, es el día marcado en la agenda cuando los luchadores consuman rivalidades o nacen nuevas confrontaciones.

En 1992, cuando la AAA nació con la visión de Antonio Peña Herrada y un grupo de compañeros y socios, implementaron y tropicalizaron el nombre de Wrestlemania a Triplemanía.

La primera edición sucedió el 30 de abril de 1993 en la Plaza de Toros México con casi 50 mil personas, donde la lucha estelar fue el duelo de retiro entre Konnan y Cien Caras, evento central que aún se cita y recuerda.

En la lucha semifinal hubo combate de apuestas entre Perro Aguayo y Máscara Año 2000, donde se reveló la identidad de Jesús Reyes, siendo un momento también que pertenece a la gran historia que ha escrito AAA.

Así han pasado los años y en ese tiempo, Cibernético perdió la máscara, Dr Wagner Jr también ante Psycho Clown y recientemente Villano IV en contra de Penta Zero Miedo revelando la identidad de Tomás Mendoza.

¿Qué estrellas de la lucha libre de AAA y WWE estarán en Triplemanía?

Al hablar sobre los luchadores que estarán en Triplemanía, es necesario exponer el cartel oficial que se presentará en la Arena Ciudad de México este 16 de agosto.

Megacampeonato de AAA: El Hijo del Vikingo (campeón)

Lucha por el Campeonato de Parejas de AAA (Street Fight): Los Garza (Ángel y Berto) (campeones) se enfrentarán a Psycho Clown y Pagano

Lucha por el Campeonato Latinoamericano de AAA: El Mesías (campeón) defenderá el título ante El Hijo de Dr. Wagner Jr

Lucha por el Campeonato Reina de Reinas de AAA: Lady Flammer (campeona) pondrá su cinturón en juego contra Faby Apache y Natalya

Lucha de Relevos Australianos Mixtos: The Judgment Day (Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez) se medirán ante Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice

Inducción al Salón de la Fama de AAA: Rey Mysterio será el encargado de exaltar a Konnan

¿Dónde ver la Triplemanía 33 de este 2025?

La Triplemanía XXXIII la podrás ver este 16 de agosto, con todo lo que ocurra en la Arena CDMX en televisión nacional y gratis por Azteca Siete, justo al terminar Box Azteca.