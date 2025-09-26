AAA prepara espectacular CARTELERA con Dominik y El Grande Americano; ¿cuándo y dónde será?

Poco a poco la AAA ha comenzado a mover sus cartas en función de entregarle a sus millones de fanáticos un evento de lucha libre, al menos, cada dos semanas. Ante ello, será en las próximas horas cuando la “Tres Veces Estelar” sorprenda con una cartelera que, sin duda, disfrutarán los asistentes gracias a la presencia de Dominik .

En la próxima cartelera del siguiente evento de la AAA no solo estará Dominik Mysterio, campeón intercontinental de la WWE y actual Megacampeón de la empresa mexicana, sino que también estará El Grande Americano, uno de los luchadores favoritos de la afición. ¿Cuándo y dónde será este evento?

¿Cuándo y dónde será la próxima función de la AAA en México?

Será este sábado 27 de septiembre cuando la AAA vuelva al centro del país para disfrutar del apoyo del público. El lugar será el Gimnasio Juan de la Barrera, el cual se ha convertido en uno de los centros recurrentes de la empresa que hoy en día lideran personajes como Triple H, The Undertaker y Shawn Michaels.

De acuerdo con lo que explica el cartel de la empresa en turno, el evento comenzará a las 20:00 horas y los boletos se podrán adquirir a través de la página oficial de la AAA. Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo durará la función, aunque se espera que no supere las tres horas tal y como ha ocurrido en el pasado.

¿Cuál es la cartelera para el siguiente evento de la AAA, estelarizada por Dominik Mysterio?

El evento principal, tal y como ocurre con algunos eventos de la WWE, será la presentación de Dominik Mysterio como actual Megacampeón de la empresa luego de lo ocurrido en Worlds Collide. El evento semifinal presentará a El Grande Americano, El Hijo del Vikingo y Dragon Lee en una lucha de ensueño. A continuación, aquí conocerás la cartelera completa.