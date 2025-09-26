deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

AAA prepara espectacular CARTELERA con Dominik y El Grande Americano; ¿cuándo y dónde será?

La AAA ha vuelto a sacar la casa por la ventana y, en su siguiente cartelera, contará con la participación de El Grande Americano y Dominik Mysterio.

aaa-cartelera-dominik-el-grande-americano-fecha-hora.jpg
Instagram: AAA
Alan Chávez - Marktube
Lucha Azteca
Compartir

Poco a poco la AAA ha comenzado a mover sus cartas en función de entregarle a sus millones de fanáticos un evento de lucha libre, al menos, cada dos semanas. Ante ello, será en las próximas horas cuando la “Tres Veces Estelar” sorprenda con una cartelera que, sin duda, disfrutarán los asistentes gracias a la presencia de Dominik .

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

En la próxima cartelera del siguiente evento de la AAA no solo estará Dominik Mysterio, campeón intercontinental de la WWE y actual Megacampeón de la empresa mexicana, sino que también estará El Grande Americano, uno de los luchadores favoritos de la afición. ¿Cuándo y dónde será este evento?

¿Cuándo y dónde será la próxima función de la AAA en México?

Será este sábado 27 de septiembre cuando la AAA vuelva al centro del país para disfrutar del apoyo del público. El lugar será el Gimnasio Juan de la Barrera, el cual se ha convertido en uno de los centros recurrentes de la empresa que hoy en día lideran personajes como Triple H, The Undertaker y Shawn Michaels.

Te puede interesar: ¿Cuándo, dónde y contra quién será la lucha de retiro de AJ Styles?

Te puede interesar: ¿Cuándo y dónde será la próxima carrera de Isaac del Toro?

De acuerdo con lo que explica el cartel de la empresa en turno, el evento comenzará a las 20:00 horas y los boletos se podrán adquirir a través de la página oficial de la AAA. Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo durará la función, aunque se espera que no supere las tres horas tal y como ha ocurrido en el pasado.

¿Cuál es la cartelera para el siguiente evento de la AAA, estelarizada por Dominik Mysterio?

El evento principal, tal y como ocurre con algunos eventos de la WWE, será la presentación de Dominik Mysterio como actual Megacampeón de la empresa luego de lo ocurrido en Worlds Collide. El evento semifinal presentará a El Grande Americano, El Hijo del Vikingo y Dragon Lee en una lucha de ensueño. A continuación, aquí conocerás la cartelera completa.

  • Mr. Iguana, la Hiedra, Mascarita Sagrada y Pimpinela vs Mini Abismo Negro, Taurus, Dalys y Lince Dorado.
  • Flammer vs Faby Apache.
  • Laredo Kid, Octagón Jr y el Niño Hamburguesa vs Nobu, Kento y Takuma.
  • La Parka vs Sansón.
  • Psycho Clown y Pagano vs El Mesías y Mecha Wolf por el Campeonato de Parejas.
LO MÁS DESTACADO DE LUCHA AZTECA | Notas
ES TENDENCIA
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
pentaton villano triplemania
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Villano IV | Triplemanía XXX máscara vs máscara
×
×