Confirman llegada de Dragon Ball Xenoverse 3 para PlayStation 5; esto es lo que se sabe

Dragon Ball se ha convertido en el anime más importante de todos los tiempos y, en pleno 2026, sigue siendo tendencia en las redes luego de que su historia tuviera una expansión en el formato de serie. Además, este también ha buscado conquistar otros mercados como el de los videojuegos.

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En relación a esto, recientemente la PlayStation confirmó la llegada de Dragon Ball Xenoverse 3, mismo que estará disponible para la PS5 en poco tiempo. Ante tal situación, no está de más que conozcas todos los detalles en torno a la llegada de este videojuego. ¿Estás listo para disfrutarlo?

¿Qué se sabe sobre la llegada de Dragon Ball Xenoverse 3 para la PS5?

De acuerdo con información de PlayStation.Blog, se han revelado cada vez más detalles en torno a Dragon Ball Xenoverse 3 y su arribo a la PlayStation 5, la consola de videojuegos más importante que existe en la actualidad y una de las más llamativas de todos los tiempos.

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DRAGON BALL XENOVERSE 3 is coming to PlayStation 5, Xbox Series X|S, and Steam in 2027. #DBXV3 #DragonBall pic.twitter.com/LpAm3iFmUf — Dragon Ball Games (@dragonballgames) April 19, 2026

Bandai Namco señala que Dragon Ball Xenoverse 3 es solo una de las cartas que la empresa tiene en torno a este personaje, pues además del mismo se supieron detalles interesantes sobre FighterZ, Sparking Zero y Gekishin Squadra. Además, se sabe que este nuevo videojuego es uno de los más ambiciosos que la compañía espera lanzar próximamente.

Se trata, entonces, de un juego en animación 2D que, desde su trailer, ha conquistado a propios y extraños. En el mismo se aprecian nuevos personajes que podrán ser utilizados en el videojuego, así como el estilo y las distintas aventuras que el gamer tendrá que superar.

¿Cuándo estará disponible para la PlayStation 5?

Reportes extraoficiales señalan que Dragon Ball Xenoverse 3 es uno de los juegos más esperados por los amantes de la PlayStation 5, mismos que, sin embargo, tendrán que esperar hasta el 2027 para disfrutarlo, motivo por el cual el mismo saldrá en un plazo mayor a ocho meses.