Bandai Namco presenta Dragon Ball: The Brakers

Estamos acostumbrados a los infaltables combates con los personajes más poderosos del mundo de Dragon Ball en nuestras consolas, sin embargo, la compañía desarrolladora de videojuegos presentó una nueva propuesta en los títulos de Dragon Ball Z.

Dragon Ball: The Breakers - Announcement Trailer

Dragon Ball: The Brakers es un videojuego de acción de corte multijugador asimétrico en el que 7 jugadores deben sobrevivir a la amenaza de villanos como Freezer o Bu, controlado por un octavo jugador.

Al estilo de Dead by Daylight y Friday the 13th, el título se desarrolla en partidas 1 Vs 7, en el que un jugador tiene la oportunidad de seleccionar a uno de los villanos de la saga de Akira Toriyama, mientras que los demás deben escoger a un personaje sin capacidades de combate con el que deberán escamar y sobrevivir al final de la partida.

Para lograr el objetivo de realentizar el su eliminación por parte de uno de los villanos de la saga, los 7 jugadores podrán disponer de armas y elementos de camuflaje, entre otras habilidades.

En el Gameplay presentado, se muestra la forma de juego y las diferentes habilidades que podrían tener los personajes, además podemos notar que Cell inicia la partida en su fase inicial y conforme va eliminado a sus rivales, el cuerpo del villano se modifica hasta alcanzar su fase final.

Dragon Ball: The Brakers estará disponible en estas consolas consolas

El nuevo proyecto llegará en 2022, hasta ahorita no se ha confirmado la fecha exacta y estará disponible para PlayStation 4 , Xbox One, Nintendo Switch y PC y será compatible además con PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

